የፓርኩን ተግዳሮቶች በመፍታት የመስህብነት አቅሙን ለማሳደግ እየተሰራ ነው -ሚኒስቴሩ

ጎባ ሚያዝያ 21/2014/ (ኢዜአ)-የባሌ ተራሮች ብሔረዊ ፓርክ ያሉበትን ተግዳሮቶች በመፍታት የመስህብነት አቅሙን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን የቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ።
የቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ የተመራ ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ቡድን በባሌ ተራሮች ብሔረዊ ፓርክ የሥራ ጉብኝት አደርጓል።
የልዑካኑ የመስክ ጉብኝት የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን የቱሪዝም መስህብነት አቅም ማሳደግ እንዲቻል ንቅናቄ ለመፍጠር ዓላማ ያደረገ መሆኑ ተመልክቷል።
ልዑካኑ ከጉንኝታቸው ጎን ለጎን በፓርኩ ላይ እየደረሱ ያሉትን ሰው ሰራሽ ችግሮችን መፍታት በሚቻልበት ዙሪያ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ምክክር አድርገዋል።
የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ ከፓርኩ ጉብኝትና ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በነበራቸው የምክክር መድረክ የፓርኩን የቱሪዝም መስህብነት አቅም መረዳታቸውን ተናግረዋል።
ፓርኩ የመስህብነት እምቅ ቢኖረውም የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ በማድረግና ለአገር ኢኮኖሚ በመዋል ረገድ ውስንነቶች ያሉበት መሆኑን መረዳታቸውን አመልክተዋል።
ሚንስትሯ እዳሉት ፓርኩ ላይ እየደረሱ የሚገኙ ልቅ ግጦሽ፣ ግብርና፣ ህጋዊና ህገ ወጥ ሰፈራዎች የፓርኩን ህልውና እየተፈታተኑ የሚገኙ አደጋዎች መሆናቸውን በጉብኝታቸው ወቅት መለየታቸውን ጠቅሰዋል።
በፓርኩ ላይ እየደረሱ የሚገኙ ተግዳሮቶችን በመፍታት በዩኔስኮ በቋሚነት ለማስመዝገብ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ቀጣይነት ያለው ምክክር እንደሚደረግ አመላክተዋል።
“ፓርኩን በዩኔስኮ ቋሚ ቅርስነት ማስመዝገብ በራሱ ግብ አይደለም” ያሉት ሚኒስትሯ ህዝቡ ለፓርኩ እያደረገ የሚገኘውን ጥበቃ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ኩመራ ዋቅጅራ በበኩላቸው እንዳሉት በፓርኩ ላይ እየደረሱ የሚገኙ ተግዳሮቶችን በመፍታት በዓለም ቅርስነት በቋሚነት ለማስመዝገብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊተጉ ይገባል።
“በተለይ ከህገወጥ ሰፈራ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶች እንዲፈቱ በየደረጃው ከሚገኙ የመንግስት አካላት ጋር በትኩረት ይሰራል” ብለዋል።
የባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪሞ አልይ በበኩላቸው ፓርኩን በመጠበቅና በማልማት በፌዴራል መንግስት የተሰጠው ትኩረት የሚደነቅ መሆኑን ገልጸዋል።
የዞኑ አስተዳደር ፓርኩን ለማልማትና ለመጠበቅ እንዲሁም በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ የሚደረገውን ጥረት የሚደግፉ መሆኑን ተናግረዋል።
ከአካባቢ ነዋሪዎች መካከል ሀጂ ሀሰን ከድር በሰጡት አስተያያት “ፓርኩን በመጠበቅ ከአባቶቻችን የተረከብነውን አደራ ለቀጣዩ ትውልድ እናስተላልፈለን” ብለዋል።
የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ፣ የሳይንስና ባህል ደርጅት(ዩኔስኮ) በዓለም ቅርስነት በጊዜያዊነት ተመዝግቦ የሚገኝ ፓርክ ነው።
ፓርኩ ዋቤ ሸበሌ፣ ዌብ፣ ዱማል፣ ያዶትና ወልመል የተሰኙ ወንዞች የሚፈሱበትና ቀይ ቀበሮ፣ ኒያላ፣ አጋዘንና ሌሎችም ብርቅዬ የዱር እንስሳት መገኛ መሆኑ ይታወቃል።