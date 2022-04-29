ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከወጪ ንግድ ከ2 ነጥብ 9 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኘ

አዳማ ሚያዝያ 21/2014 /ኢዜአ/ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከወጪ ንግድ ከ2 ነጥብ 9 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የዘጠኝ ወራት የስራ እቅድ አፈፃፀሙን ከባለድርሻ አካላት ጋር በአዳማ ከተማ እየገመገመ ነው።
የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አቶ ገበረ መስቀል ጫላ እንደገለጹት ባለፉት ዘጠኝ ወራት የወጭ ንግድ በጥራትና በመጠን በመጨመር ረገድ አበረታች ውጤት ተመዝግቧል።
በወራቶቹ ከዘርፉ ከ2 ነጥብ 9 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን አመልክተዋል።
የተገኘው ገቢ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር ከ20 በመቶ በላይ ብልጫ ያለው መሆኑን ጠቅሰዋል።
የውጭ ምንዛሪን በማስገኘት ግብርና፣ የኢንዱስትሪ ምርቶች፣ ማዕድንና ሌሎች ምርቶች በዋናነት እንደሚጠቀሱ ተናግረዋል።
“የተገኘው ገቢ ከእቅዱ አንፃር 91 በመቶ መሳካቱን ያመለከቱት ሚኒስትሩ ለተገኘው ውጤት በተቋሙ እየተከናወኑ ያሉ የሪፎርም ስራዎች፣ የፖሊሲና የህግ ማዕቀፎች የጎላ ሚና ነበራቸው” ብለዋል።
“የውጭ ምርት በመጠን፣ በጥራትና የተፋጠነ አቅርቦት እንዲኖር በማድረግ ሂደት ላይ ያሉትን ክፍተቶች ለመቅረፍ ርብርብ ማድረግ ከሁላችን የሚጠበቅ ቀዳሚ ተግባር ነው ሲሉም አክለዋል ።
የኑሮ ውድነቱን ማረጋጋት፣ የፍጆታ እቃዎች የዋጋ ንረት መቀነስ፣ የአሁድ ገበያ በስፋት ተደራሽ ማድረግ፣ የመሰረታዊ ሸቀጦች ከውጭ በስፋት እንዲገቡ ከቀረጥ ነፃ የፍራንኮ ቫሉታ የታመነለትን ግብ እንዲያሳካ ማድረግ የቀጣይ 100 ቀናት እቅድ ቁልፍ አጀንዳ መሆናቸውን አመላክተዋል።
መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ላይ የሚታየው የዋጋ ንረት ችግርን ለመቅረፍ መንግስት ከቀረጥ ነጻ በፍራንኮ ቫሉታ ምርት እንዲገባና በሀገር ውስጥ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ባለፉት ዘጠኝ ወራት ወጥነት ያለው በቴክኖሎጂ የተደገፈ የንግድ ስርዓት የማዘመን ስራ መሰራቱን ሚኒስትሩ ገልፀዋል።
በተለይ የንግድ ፍቃድ ምዝገባና እድሳት፣ ምቹ የስራ ቦታ መፍጠር በሁሉም ደረጃ እንዲኖር ከማስቻል አንፃር አበረታች ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰዋል።
የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ተጠቃሚ ለመሆን እየተደረገ ባለው ተሳትፎና ጥረት ከቀረጥ ነጻ የሚደረጉ ምርቶችን የመለየት ስራ ተጠናቆ ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ እየተጠበቀ መሆኑን ገልጸዋል።
በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ዘርፍ የሚታዩ ፈታኝ ስትራቴጂካዊ ሁኔታዎችን ለመቅረፍና ለማለፍ ከመንግስት ሚና ባለፈ የግሉ ዘርፍና ሸማቹን ጨምሮ ሁሉም መረባረብ እንደሚገባ አስገዝበዋል።
በመድረኩ ላይ ፁሑፍ ያቀረቡት የጋምቤላ ክልል የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ኡኬሎ ኦባንግ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በክልሉ የመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ፍላጎትና አቅርቦትን ለማጣጣም ጥረት የተደረገ ቢሆንም የተፈለገውን ያህል ውጤታማ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
በተለይ ስንዴ፣ ስኳር፣ ዘይትና ሌሎች መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ላይ ሰው ሠራሽ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 200 የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱንና ለህግ ቀርበው ከ374 ሺህ ብር በላይ እንዲቀጡ መደረጉን አስታውቀዋል።