የሐረሪ ክልል ህዝብ የአብሮነት እሴቶቹን በማጎልበት አጥፊዎችን በጋራ መከላከል ይጠበቅበታል- ቢሮው

ሐረር ፤ ሚያዚያ 21 ቀን 2014(ኢዜአ) የሐረሪ ክልሉ ህዝብ የመከባበርና የአብሮነት እሴቶቹን በማጎልበት የአጥፊዎችን እንቅስቃሴን በጋራ መከላከል እንደሚጠበቅበት የክልሉ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ገለጸ ።
የቢሮው ሃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የክልሉ ህዝብ የአብሮነት፣የመቻቻልና የመከባበር ባህሉን በማጠናከር አጥፊዎችን በጋራ ሊከላከለው ይገባል።
”ሐረር የመቻቻልና የፍቅር ተምሳሌት ናት” ያሉት አቶ ጥላሁን፤ ህብረተሰቡ እንደ ትናንቱ ሁሉ በቀጣይም ተቻችሎ፣ተከባብሮና ተፋቅሮ አብሮነቱን በማጠናከር በሃይማኖትን ስም እኩይ ተግባር የሚፈጽሙ አካላትን ማጋለጥ እንደሚጠበቅበት አመልክተዋል ።
በተለይ ወጣቶችና የሁሉም እምነት ተከታዮች ፣የሃይማኖት አባቶችና መላው የክልሉ ማህበረሰብ ከመንግስት የጸጥታ አስከባሪዎች ጋር በመሆን አካባቢያቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
በክልሉ የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች በማሳተፍ የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ ውይይት መደረጉን ጠቁመዋል።
ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ እኩይ ተግባር ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዲታቀቡም ኃላፊው አሳስበዋል።
የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ሰላምን ለማስፈን ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆናቸውን አቶ ጥላሁን ገልጸዋል።
የሐረሪ ክልል መጪዎቹን የኢድ አል ፈጥርና የሸዋል ኢድ በዓላትን በሰላምና በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ኢዜአ ቀደም ብሎ ዘግቧል።