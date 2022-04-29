የጎንደር ከተማን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ በጋራ እንሰራለን

ጎንደር ሚያዝያ 21/2014 (ኢዜአ) ህዝባዊ አደረጃጀቶችንና ባህላዊ የሽምግልና እሴቶችን በመጠቀም የጎንደር ከተማን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ በጋራ ለመስራት መዘጋጀታቸውን የከተማው የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች አስታወቁ፡፡
በከተማው ሰሞኑን የተፈጠረውን የሰላም መደፍረስ በህዝቡ የነቃ ተሳትፎ ወደ ቀደመ ሁኔታው ለመመለስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከህዝብ ወኪሎች ጋር ምክክር አካሂዷል፡፡
በመድረኩ የከተማው ሰላምና ልማት ሸንጎ አስተባባሪ አቶ ባዩህ በዛብህ እንደተናገሩት ሸንጎው ከተማ አስተዳዳሩ ሰላም ለማደፍረስ የሚሹ ሃይሎችን ሴራ ለማክሸፍ የሚያደርገውን ጥረት ህዝቡን በማሳተፍ እገዛ ያደርጋል፡፡
“ጎንደር ከተማ ሁሉም ሃይማኖቶች ተከባብረውና ተፈቃቅረው በአንድነት የሚኖሩባት ታሪካዊ ከተማ ናት” ያሉት አቶ ባዩህ “ዛሬም ሃይማኖታዊ እሴቱ በማስቀጠል ከተማዋን ከጥፋት ሃይሎች እንታደጋለን” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
የጥፋት ሃይሎችን እኩይ ሴራ ማክሸፍ የሚቻለው የሁሉም ሃይማኖት መሪዎችና ተከታዮች ለሰላም፣ ለውይይትና ለእርቅ በአንድነትና በጋራ ሲቆሙ ነው” ያሉት ደግሞ ሀጂ ማሩፍ ኑሩ ናቸው፡፡
“የእምነት አባቶች በየተቋማቸው ሃይማኖታዊ አስተምህሮትን መሰረት ያደረገ ምክርና ተግሳጽ በመስጠት በተሳሳተ መንገድ ወደ ጥፋትና ግጭት የሚገቡ ወጣቶችን በመመለስ የተፈጠረውን የሰላም መደፍረስ ማስቆም ይገባቸዋል” ብለዋል፡፡
በከተማው የተስተዋለውን የሰላም መደፍረስ እንደ ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ለዘረፋና ስርቆት እንዲሁም ስርአት አልበኝነት እንዲነግስ በሚያደርጉ ሃይሎች ላይ መንግስት የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ የጠየቁት ደግሞ የሀገር ሽማግሌ አቶ አስማረ በላይ ናቸው፡፡
“ባህላዊ የሽምግልና እሴቶቻችንን በመጠቀም በከተማው በሃይማኖት ሽፋን የተፈጠረውን የሰላም መደፍረስ ለማስቆም በቀበሌ፣ በክፍለ ከተማ፣ በመንደር እንዲሁም በእድሮች ጭምር ህዝቡን በማወያየት የከተማውን ሰላም ወደ ነበረበት እንመልሳለን” ብለዋል፡፡
የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ “በጥፋት ሃይሎች ሴራ የከተማውን ሰላም ለማደፍረስ ተልእኮ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ቡድኖችን ህዝቡ በተደራጀ አግባብ በመታገል ሰላሙን ሊያረጋግጥ ይገባል” ብለዋል፡፡
“ከተማውን እረፍት ለመንሳት አቅዶና አልሞ የሚንቀሳቀስ ሃይል አለ” ያሉት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው የጸጥታ መዋቅሩ ህዝቡንና ከተማውን የመታደግ ተልእኮ ተቀብሎ ወደ ተግባር መግባቱን ተናግረዋል፡፡
“የከተማውን ሰላም ለማረጋገጥ የሚያግዙና የጥፋት ሃይሎችን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ መመሪያና ደንቦች ተዘጋጅተው በጸጥታ ምክር ቤቱ በኩል ህዝቡ እንዲያውቀው እየተደረገ ነው” ብለዋል፡፡
“ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚሹ ሃይሎች ጎንደር ከተማን የጥፋት አጀንዳ ማስፈጸሚያ ለማድረግ በውጪም ሆነ በውስጥ እየተሯሯጡ ናቸው” ያሉት ደግሞ የክልሉ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ዘላለም ልጃለም ናቸው።
“መንግስት ህግና ስርአት በማስከበር ስርአት አልበኞችን ለህግ ያቀርባል” ያሉት አቶ ዘላለም ህዝቡ የጀመራቸውን የሰላምና የእርቅ ስርአቶች አጠናክሮ በመቀጠል ሰላምን ለማረጋገጥ የድርሻውን እነዲወጣ ጠይቀዋል ፡፡
በመድረኩ የከተማው ሰላምና ልማት ሸንጎ አባላት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦች ተሳትፈዋል፡፡