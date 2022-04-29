ለዘመናት የቆየውን የሕዝቡን አንድነት ለመሸርሸር እኩይ ዓላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላትን ለሕግ የማቅረብ ሥራ ተጠናክሮ ይቀጥላል

አዲስ አበባ ሚያዝያ 21/2014 /ኢዜአ/ለዘመናት የቆየውን የሕዝቡን አንድነት ለመሸርሸር እኩይ ዓላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላትን የመቆጣጠርና ለሕግ የማቅረብ ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ።
የኢፌዴሪ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በመግለጫው፤ መንግሥት በጽንፈኞች ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በጎንደር ከተማ ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋት በጸጥታ አካላትና በሰላም ወዳዱ ሕዝብ ጥረት ወደ መረጋጋት እየመጣ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግሥት የግጭቱ ምክንያት ምንም ይሁን ምን ተግባሩን የሚወገዝና ተቀባይነት የሌለው አሳፋሪ ተግባር ነው ብሎ እንደሚያምን ተናግረዋል።
የግጭት ነጋዴዎች የሚያተርፉት አንዱን ከአንዱ በማጋጨት መሆኑን ሕዝቡ በመረዳት ከግጭት አባባሽ ተግባራት እንዲቆጠብም ጥሪ አቅርበዋል።
ሀሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ተጨማሪ ግጭትና ጥፋት እንዲፈጠር እየሰሩ ያሉ አካላት አሉ ያሉት ሚኒስትሩ፤ በዚህ አፍራሽ ተግባር እየተሳተፉ ያሉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል።
ጎንደር ከተፈጠረው ክስተት ጋር በተያያዘ እስካሁን በርካታ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውንም ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አስታውቀዋል።
በጎንደር ከተማ የታየውና ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዲስፋፋ እየተሰራ ያለው አሳፋሪ ተግባር በክርስትናም ሆነ በእስልምና ሃይማኖት ተቀባይነት እንደሌለውም ገልጸዋል።
በተለያዩ አከባቢዎች የሚገኙ የኅብረተሰብ ክፍሎችም ድርጊቱን በማውገዝ ላይ ይገኛሉ ያሉት ኃላፊው፤ ይህን ድርጊት ከማውገዝ ውጪ ወደ ሌሎች አከባቢዎች እንዲዛመት እያደረጉ ያሉ አካላትም ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ አሳስበዋል።
አንዳንድ ጽንፈኞች ህዝቡን ደም ለማቃባት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አብሮነትንና አገራዊ አንድነትን ለቀውስ የሚያጋልጥ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብለዋል።
መንግሥት በተለያዩ አከባቢዎች የቆየውን የሕዝቡን አንድነት ለመሸርሸር እኩይ ዓላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላትን ለሕግ የማቅረብ ሥራ አጠናክሮ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
የታሪካዊ ጠላቶችን ሴራ ተቀብለው የሃይማኖት ግጭት በመቀስቀስ ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚንቀሳቀሱትን አካላትንም መንግስት እንደማይታገስም ጠቁመዋል።
መንግሥት በአሸባሪው ሸኔ ላይ የተከፈተው ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉንና በዚህም በቡድኑ ላይ ከፍተኛ ሰብዓዊና ቁሳዊ ኪሳራ መድረሱን ገልጸዋል።
የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች እየተደመሰሱ፣ እጅ እየሰጡ እና ቡድኑም እየተዳከመ ይገኛልም ብለዋል።
ህዝቡ አሸባሪው ሸኔ እንዲጠፋ እያደረገ ያለው ጥረትም የሚደነቅ መሆኑን ገልጸዋል።
ወደ ትግራይ ክልል የዕለት ደራሽ እርዳታ፣ መድሃኒትና የሕክምና ቁሳቁስ የማጓጓዙ ጥረት በየብስና በአየር ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቅሰዋል።
ባለፉት 2 ወራት ብቻ ከ36 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ግምት ያሏቸው መድሃኒቶችና የህክምና ቁሳቁሶች በጤና ሚኒስቴርና ተባባሪዎቹ አማካኝነት ወደ ትግራይ ክልል መጓጓዙን ለአብነት ጠቅሰዋል።
እንደ ሚኒስቴሩ ገለጻም ከትግራይ ክልል ውጪ በተለያዩ የአገሪቱ አከባቢዎች ድጋፉ ለሚሹ የኅብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ሰብዓዊ ድጋፎች እየተደረጉ ይገኛሉ ብለዋል፡፡
ለአብነትም በአማራ ክልል ዋግኸምራ አከባቢዎች በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን እንዲሁም በሌሎች አከባቢዎችም ድጋፎች እየተደረጉ መሆናቸውን ጠቁመዋል።