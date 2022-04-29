አሸባሪው ሸኔ አስከፊ የሆነ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶችን በሕዝብ ላይ የሚፈጽም ቡድን እንደሆነ እጃቸውን የሰጡ አባላቱ አጋለጡ

ሻሸመኔ፣ ሚያዝያ 21 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ሸኔ አስከፊ የሆነ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶችን በሕዝብ ላይ የሚፈጽም ቡድን እንደሆነ በምዕራብ አርሲ ዞን ሄባን አርሲ ወረዳ በሰላም እጃቸውን የሰጡ የቡድኑ አመራርና አባላት ገለጹ።
በሰላም እጃቸውን የሰጡ የቡድኑ አመራርና አባል ለኢዜአ እንደገለጹት፤ አሸባሪው ሸኔ ሴት፣ ወጣት አዛውንት ሳይል በንጹሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶችን እየፈጸመ ያለ የሽብርተኞች ስብስብ ቡድን ነው።
የሽብርቡድኑ የኦሮሞ ህዝብብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊያን ጠላት መሆኑን ተናግረው በሀሰት ትርክት ተታለው ቡድኑን ተቀላቅለው እንደነበር ገልጸዋል።
የቡድኑ አመራርና አባል አክለውም እንደ እነሱ ሁሉ በሀሰት ትርክት ተታለውና ተማለው ቡድኑንየተቀላቀሉወጣቶች ይህን ሀቅ ተገንዝበው እጃቸውን ለመንግሥት ሰጥተው ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱም መክረዋል።
እጁን በሰላም ሰጥቶ ወደ ሰላማዊ ህይወት የተመለሰው የሽብር ቡድኑ አባል የነበረው መሀመድ አርጎ እንዳለው በጓደኞቹ ቅስቀሳ ቡድንኑ የተቀላቀለው በ2011 ዓ.ም ሲሆን በቡድኑ ውስጥም የአመራርነት ሚና ነበረው።
ጓደኞቹ የሽብር ቡድኑ ለኦሮሞ ህዝብ የቆመ፣ ለህዝብ ነፃነት የሚታገል መሆኑን አሳምነው ቡድኑን እንዲቀላቀል እንዳደረጉት ተናግሯል።
የሽብር ቡድኑን ከተቀላቀለ በኋላ ግን የተነገረውና ምድር ላይ ያለውእውነታ ሁሉ ተቀራኒ ሆኖ እንዳገኘው አስረድቷል።
አሸባሪውሸኔ ለኦሮሞ ህዝብ ነፃነት የሚታግል ሳይሆን ኦሮሞን እየገደለ፣ ሀብት ንብረቱን እየዘረፈ፣ ባህሉን እና ወጉን እየጣሰ ለግል ጥቅም ብቻ የሚሯሯጥ የአሸባሪዎች ስብስብ ቡድን መሆኑን በቆይታው አረጋግጧል።
እንኳን ለኦሮሞ ህዝብ ሊታገል በአሁኑ ወቅት በቡድኑ አለመግባባቶች እንዳሉ ወጣቱ ገልጾ፣ ሸኔ ለኦሮሞ ህዝብ ቆሜያለሁ ቢልም በውስጡ ግን ከፍተኛ የጎጠኝነት አስተሳሰብ እንደተንሰራፋ ተናግሯል።
ሸኔ የኦሮሞን ህዝብ እንደማይወክልና ይልቁንስ የኦሮሞን ህዝብ በጎሳ፣ በኃይማኖት ለመከፋፈል እየሰራ ያለ ቡድን መሆኑንም ጨምሮ ገልጿል።
በተሳሳተ መረዳት ቡድኑን ተቀላቅለው የሚገኙ ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ለመንግሥት ሰጥተው ከህዝቡ ይቅርታ አግኝተው የሰላም ኑሮ እንዲኖሩ ወጣቱ መክሯል”
ሌላውእጁን በሰላም ለመንግሥት ፀጥታ አካላት የሰጠው ወጣትሙስጠፋ ከድር እንዳለው አሸባሪውሸኔን ከተቀላቀለ በኋላ የቡድኑ አካሄድ የጥፋት መንገድ ከመሆኑም በላይ ዓላማ ቢስ እንደሆነ መረዳቱን ተናግሯል።
ወጣት ሙስጠፋ አክሎም በሀሰት ትርክት ተሳስቶና በማይጨበጥ ተስፋ ተማሎ የሽብር ቡድኑን በመቀላቀሉ ተጸጽቶ እጁን ሰላም ለመንግሥት እንደሰጠ የገለጸዋል።
በሀሰትፕሮፓጋንዳተታለው ወደ ቡድኑ የተቀላቀሉ ወጣቶችም ሸኔ ለኦሮሞም ሆነ ለሀገር እንደማይጠቅም ተረድተው እጃቸውን በሰላማዊ መንገድ ለፀጥታ አካላት ሰጥተው ወደ ህዝባቸው እንዲመለሱ ጥሪውን አስተላልፏል።
ወጣት ጋሪ ሹና ከምስራቅ አርሲ ሙነሳ ወረዳ ወደ ሽብር ቡድኑ የተቀላቀለው በ2013 ዓ.ም እንደሆነ ይናገራል።
ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ሀገር ሆኖ ራሱን ችሎ እንዲተዳደርና የተጫነው አፈና እና ጭቆና መነሳት አለበት በሚልየሀሰት ትርክት በሽብር ቡድኑአባላት ተቀስቅሶ ቡድኑን መቀላቀሉን ገልጿል።
አሸባሪው ሸኔ በአሁኑ ወቅትበኦሮሞ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለው የጥፋት ድርጊት አስከፊ በመሆኑ ከዚህ አሸባሪ ቡድን ጋር ላለመቀጠል ወስኖ እጁን በሰላም እንደሰጠ ተናግሯል።
በሄባን አርሲ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የአካባቢ ደህንነት አስከባሪ እንስፔክተር መስጠፋ መሀመድ አሸባሪው ሸኔ በዞኑ አንዳንድ አካባቢዎች ለመንቀሳቀስ የሚያደርገው ሙከራ በሕዝቡና በፀጥታ አካላት ትብብር መክሸፉን አስረድተዋል።
ተታለው የሽብር ቡድኑን የተቀላቀሉ ወጣቶች ለሽብር ቡድኑ አካሄድ ፈፅሞ ለኦሮሞ ህዝብ የማይጠቅም መሆኑን ተረድተው ለመንግስት በሰላም እጃቸውን ሰጥተው ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል።
የሄባን አርሲ ሚሊሺያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኦብሳ ፎአድ በወረዳውና አዋሳኝ ወረዳዎች ሸኔ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ለመግታት የመንግስት ፀጥታ አካላት በቁርጠኝነት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ህዝቡ ከመንግሥት ጎን ተሰልፎ አሸባሪውን ሸኔን የመታገልና የማጋለጥ ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ኃላፊው አሳስበዋል።
የሄባን አርሲ ወረዳ አስተዳደር አቶ ኡመር ጤና እንዳሉት በአሁኑ ሰዓት የአሸባሪው የሸኔ አባላት በሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ ሀገር ሽማግሌዎች በኩል ጥሪ ተደርጎላቸው በሰላም እጃቸውን እየሰጡ ነው።
በሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ ሀገር ሽማግሌዎች የሰላም ጥሪ ባልተቀበሉት ላይ ደግሞ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ አቅጣጫ ተይዞ እየተሰራ ነው።
በዚህም በወረዳው በአሁኑ ወቅት የአሸባሪው ሸኔ እንቅስቃሴ በሕዝቡ የነቃ ተሳትፎ ትግል እየከሰመ መሆኑንም አስተዳደሪው ተናግረዋል።