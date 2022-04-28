በሀገሪቱ ከፍተኛ የወባ ተጋላጭ በሆኑ 230 ወረዳዎች ህብረተሰቡን ያሳተፈ የመከላከል ስራ እየተካሄደ ነው ሚኒስቴሩ

አዳማ ሚያዝያ 20/2014/ኢዜአ /—በሀገሪቱ ለወባ በሽታ ከፍተኛ ተጋላጭ በሆኑ 230 ወረዳዎች ላይ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የመከላከል ስራ እየተካሄደ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ባለፉት ዘጠኝ ወራት የበሽታውን ስርጭት በመከላከል ረገድ የተገኙ ውጤቶችና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ከሁሉም ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች የጤና ሴክተር አካላት ጋር በአዳማ ከተማ እየመከረ ነው።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በመድረኩ መክፈቻ ላይ እንደገለጹት የወባ በሽታ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች በሆኑ ህፃናት፣ አጥቢና ነፍሰጡር እናቶች ላይ እያደረሰ ያለው ጫና የጎላ ነው።
“የወባ በሽታ የጤና ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮችን ጭምር የሚጎዳ ነው” ብለዋል ።
“ለበሽታው ዘርፈ ብዙ ምላሽ መስጠት ስለሚያስፈልግ በየደረጃው ያለውን ሁሉንም አመራር ማንቃትና ማንቀሳቀስ ይጠበቅብናል” ሲሉም አክለዋል።
ባለፉት ዘጠኝ ወራት በሀገሪቱ ከፍተኛ የወባ በሽታ ተጋላጭ በሆኑ 230 ወረዳዎች ላይ ህብረተሰቡን ያሳተፈ የመከላከል ስራ መካሄዱን ተናግረዋል።
በወረዳዎቹ ከ25 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን ግንዛቤ ከማስጨበጥ ባለፈ ለወባ ትንኝ መራቢያና በሽታ አምጪዎች መንስኤ በሆኑ በአካባቢና በግል ንፅህና አጠባበቅ ላይ በትኩረት መሰራቱን አመልክተዋል።
በተጨማሪም ከ6 ሚሊዮን በላይ የአልጋ አጎበሮች መሰራጨታቸውንና 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ቤቶች ላይ የፀረ ወባ ኬሚካል መረጨቱን ጠቅሰዋል።
“ከ1 ነጥብ 1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ለወባ በሽታ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተለይተው ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ በመቻሉ ከአምና በተሻለ ደረጃ የሞት ምጣኔ እንዲቀንስ አስችሏል” ብለዋል።
በወራቶቹ በበሽታው የ105 ሰዎች ህይወት ማለፉን አስታውቀዋል ።
“ከአየር ንብረት ለውጥና ከዝናብ እጥረት ጋር ተያይዞ ለወባ በሽታ መነሻ ምቹ ሁኔታ ቢኖርም በሽታውን ከመቆጣጠር ባለፈ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ግብ አስቀምጠን እየሰራን ነው” ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው በ565 ወረዳዎች ላይም ስትራቴጂን መሰረት ያደረጉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል።
በሽታውን በመከላከልና በመቆጣጠር እረገድ ሐረሪና ደቡብ ክልሎች ላይ ክፍተት መኖሩን የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታው ክልሎቹ ትኩረት ሰጥተው መስራት እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል።
“የአልጋ አጎበር አጠቃቀምና ስርጭት፣ የኬሚካል ስርጭት፣ ፍትሃዊ የወባ መድኋኒት ስርጭትን ማረጋገጥ፣ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ፣ የላቦራቶሪ ምርመራና ዲጂታል የወባ መመርመሪያ ቴክኖሎጂ መጠቀም ላይ ያለውን ክፍተት ክልሎች በፍጥነት ማረም አለባቸው” ሲሉ ሚኒስትር ዴኤታው አሳስበዋል።
በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ የወባ ስርጭት ያላባቸው 68 ወረዳዎች ተለይተው ወባን የማጥፋትና የማስወገድ ስራ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ደረጀ አብደና ናቸው።
በክልሉ የወባ በሽታን የማስወገድና የማጥፋት ስትራቴጂ በምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች እንዲሁም በአርሲና ምስራቅ ሸዋ ዞን ውስጥ አበረታች ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
የወባ ትንኝ መራቢያና ስርጭት በክልሉ የቀነሰ ቢሆንም አሁንም የዘርፉ ሴክተሮችና ባለድርሻ አካላት ቅንጅት ማነስ መኖሩን ሃላፊው ተናግረዋል።