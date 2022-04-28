የልማት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለህዝብ ግልጋሎት እንዲውሉ ተገቢው ክትትል ይደረጋል

ደብረ ማርቆስ ሚያዚያ 20/2014 (ኢዜአ )በአማራ ክልል የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች በፍጥነት ተጠናቀው የህዝቡን ጥያቄዎች እንዲመልሱ የተጠናከረ ድጋፍና ክትትል ይደረጋል ሲል የክልሉ ምክር ቤት አስታወቀ።
የምክር ቤቱ አፈጉባኤዎችና ቋሚ ኮሚቴ አባላት በደብረ ማርቆስ ከተማ ንጋት ኮርፖሬት እያስገነባ ያለውን ማዕድ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ትላንት ጎብኝተዋል ።
በምክር ቤቱ የበጀትና ፋይናስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሜቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ዓለም ዋጋየ እንዳሉት ንጋት ኮርፖሬት የአማራ ህዝብ ሀብት የሆነ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው።
በፕሮጀክቱ የማህብረሰቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የተጀመረው የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ግንባታ ቢጓተትም አሁን ላይ መዋቅራዊ ለውጥ አድርጎ ያለበት እንቅስቃሴ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል።
ፕሮጀክቱ ተጠሪነቱ ለምክር ቤቱ በመሆኑ የፋብሪካው ግንባታ የደረሰበትን ደረጃ በመከታተልና በመደግፍ ቋሚ ኮሚቴው ሚናውን ይወጣል ብለዋል።
የፋብሪካው ግንባታንም ሆነ የተጀማመሩ መሰል ፕሮጀክቶች ለታለመላቸው አላማ እንዲውሉ ምክር ቤቱ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አመላክተዋል።
“የጉብኝቱ ዓላማም ቋሚ ኮሜቴው የድርሻውን ወስዶ ለስራ እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮች ላይ በመወየያትና መፍትሔዎችን በማስቀመጥ ስራዎች የተሳለጡ እንዲሆኑ ለማስቻል ነው” ሲሉ አብራርተዋል።
የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋየ በበኩላቸው ንጋት ኮርፖሬት በአገሪቱ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ሪፎርሙን ለማረጋገጥ ተጠሪነቱ ለምክር ቤት ሆኗል።
“ምክር ቤቱ አመታዊ እቅዱንና አፈፃፀሙን በመገምገምና አቅጣጫ በመስጠት ስራዎች በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ እንዲከናወኑ በማድረግ ህዝብ የጣለበትን አደራ ይወጣል” ብለዋል።
“ንጋት ኮርፖሬት ካሉት ስድስት ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ በደብረ ማርቆስ ከተማ እየተገነባ ያለው ማዕድ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ነው” ያሉት ደግሞ የንጋት ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አምላኩ አስረስ ናቸው።
“ፋብሪካው በአርሶ አደሮች የሚመረት የስንዴ ምርትን እሴት በመጨመር ፓስታ፣ ማካሮኒ፣ ብስኩትና የስንዴ ዱቄት በማምረት ከውጭ የሚገባ ምርትን በሀገር ውስጥ ለመተካትና ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር ታሳቢ ያደረገ ነው” ብለዋል።
ፋብሪካው በ2012 ዓም ግንባታውን በማጠናቀቅ ወደ ማምረት ለመግባት ታስቦ ወደ ስራ ቢገባም በብድር አቅርቦት፣ በዲዛይን ለውጥ፣ በውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የግንባታ እቃዎች ዋጋ መናርና መሰል ችግሮች መዘግየቱን ገልፀዋል።
ፋብሪካው ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በሚበልጥ ወጭ እየተገነባ ያለና አሁን ላይ ችግሩ ተፈቶ ስራው በአግባቡ እየተካናወነ መሆኑን ተናግረዋል ።
በመጭው አመት የሙከራ ምርት ማምረት እንደሚጀምር አመላክተዋል።
በፋብሪካው 2ሺህ 500 አርሶ አደሮችን ጨምሮ ባለሃብቶች በአክሲዎን እየተሳተፉ እንደሆነም ጠቅሰዋል።
ፋብሪካው በዓመት 75 ሺህ ቶን የስንዴ ምርት በግብዓትነት እንደሚጠቀም ጠቁመው “ከ700 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራል” ብለዋል።
ማዕድ የምግብ ማቀነባበሪያ ፍብሪካ በ86 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ መሆኑ ተመላክቷል ።