ሚኒስቴሩ ለአፋር ክልል ተፈናቃይ ወገኖች አምስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ሰመራ፤ ሚያዝያ 20/2014 (ኢዜአ)የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር በአፋር ከልል አሸባሪው ህወሓት ፈጽሞት በነበረው ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች አምስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ለአፋር ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ አስረክበዋል።
ርዕሰ-መስተዳድሩ በወቅቱ እንደተናገሩት፤ በክልሉ በአሸባሪው ቡድን ወረራ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ተፈናቅሏል።
መንግስት ከግብረ ሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ሰብዓዊ ድጋፍ እያቀረበ ቢሆንም፤ከችግሩ ስፋት አኳያ ተጨማሪ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ከሰብዓዊ ድጋፉ በተጎዳኝ የመልሶ ማቋቋም ሥራዎችን ለማከናወን እገዛ እንዲደረግም ርዕሰ መስተደድሩ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ሚኒስቴሩ ያደረገው ድጋፍ ተጎጂዎችን ለመደገፍና መልሶ ለማቋቋም እንደሚያግዝ በመግለጽ ምስጋና አቅርበዋል።
ኢንጂነር አይሻ በበኩላቸው፤ በቀጣይም ከሰብአዊ ድጋፍ ባለፈ በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለማቋቋም ባለድርሻ አካላትን አስተባብሮ ለማገዝ ዝግጅት መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ሚኒስቴሩ ለክልሉ ተፈናቃይ ወገኖች ቀደም ሲልም ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል።