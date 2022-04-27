ጃፓን ከኢትዮጵያ ጋር በጥናትና ምርምር ዘርፍ ያላትን ትብብር አጠናክራ ትቀጥላለች

ሚያዚያ 19/2014 (ኢዜአ) ጃፓን ከኢትዮጵያ ጋር በፖሊሲ ጥናትና ምርምር ዙሪያ ያላትን ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል የጃፓን ዓለም አቀፍ የትብብር ኤጀንሲ (ጃይካ) ገለጸ።
ኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ጃይካ ጋር በቀጣይ በጀት ዓመት በጋራ ሊሰሩባቸው በሚችሉበቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂዷል።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት፤ ሁለቱ ተቋማት በጥናትና ምርምር ዘርፍ በርካታ ሥራዎች ሰርተዋል።
ለአብነትም ምርታማነትና የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት የተመለከቱ ጥናቶችን በጋራ በማከናወን ጥቅም ላይ እንዲውል መደረጉን ነው ያስረዱት።
እነዚህም የጥናት ውጤቶች በቀጣይ በኮንፍረንስ እንደሚቀርቡ ገልጸው በሁለቱ ተቋማት መካከል ያለውን አጋርነት ለማጠናከርም እንሰራለን ብለዋል።
የጃፓን ዓለም አቀፍ የትብብር ኤጀንሲ (ጃይካ) ልዑክ ተወካይ ፕሮፌሰር ኬኒቺ ኦህኖ፣ በጋራ የሚካሄዱት ጥናቶች የፖሊሲ ክፍተቶችን ለመሙላት ያስችላል ብለዋል።
ሁለቱ ተቋማት በቀጣዩ ሁለት ዓመታት በጋራ ጥናትና ምርምር ለማካሄድ ሥምምነት ላይ መድረሳቸውን ተናግረዋል።
የጋራ ጥናቶች በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በንግድ፣ በማኒፋክቸሪንግ፣ በውጭ ቀጥታ
ኢንቨስትመንትና መሰል ዘርፎች ላይ ያተኮሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አሁን ላይ ጃይካ ከኢንስቲትዩቱ ጋር ያለውን ትብብር ለማጠናከር በትኩረት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። ሁለቱ ተቋማት በመስከረም 2014 ዓ.ም በውጭ ንግድ ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ አገራዊ ኮንፍረንስ ለማዘጋጀት ሥምምነት ላይ ተደርሷል።