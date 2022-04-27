ወሎ ዩኒቨርሲቲ ለተፈናቀሉ ወገኖች 2 ሚሊየን ብር የሚገመቱ ቁሶች ድጋፍ አደረገ

ሰቆጣ፤ ሚያዚያ 19/2014 (ኢዜአ) ወሎ ዩኒቨርሲቲ በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር በአሸባሪው የህወሃት ቡድን ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች 2 ሚሊየን ብር የሚገመቱ ቁሶች ደጋፍ አደረገ።
ከድጋፉ ውስጥ 300 ኩንታል ዱቄትና 300 ፍራሽ እንዲሁም የመመገቢያና ማብሰያ ቁሶችን ያካተተ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው የቢዝነስ ልማትና አለም አቀፍ ግንኙነት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አፀደ ተፈራ በድጋፍ ርክክቡ ወቅት ገልጸዋል።
የሽብር ቡድኑ በዩኒቨርሲቲው ከ10 ቢሊየን ብር በላይ ግምት ያለው ንብረት መዝረፉንና ያልቻለውንም ማውደሙን አስታውሰዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከሚያደርገው መልሶ የማቋቋም ተግባር ባሻገር ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በችግር ላይ ለሚገኙ ወገኖች የሰብዓዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ከዚህም ውስጥ በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የሽብር ቡድኑ በፈጠረው ችግር ለተፈናቀሉ ወገኖች የተደረገው 2 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የምግብና ሌሎች ቁሶች እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ቀደመ ቄያቸው ተመልሰው እስኪቋቋሙ ድረስም ዩኒቨርሲቲው ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ዶክተር አፀደ አስታውቀዋል።
የብሄረሰብ አስተዳደሩ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሰለሞን ንጉስ በበኩላቸው፤ በአሸባሪው የህወሃት ቡድን የተፈናቀሉ ከ80ሺህ በላይ ዜጎች በመጠለያ ጣቢያና በማህበረሰቡ ቤት ተጠልለው ይገኛሉ ብለዋል።
ለእነዚህ ዜጎች በመንግስትና ሌሎች አጋር አካላት የሰብዓዊ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው፤ ከተፈናቃዮች መብዛት ጋር ተያይዞ የምግብና የሌሎችም ቁሶች አቅርቦት እጥረት እንዳለ ተናግረዋል።
ወሎ ዩኒቨርሲቲ በሽብር በድኑ ከደረሰበት ዝርፊያና ውድመት አገግሞ ዛሬ ያደረገው ድጋፍ ችግሩን ለማቃለል እንደሚያግዝ በመግለጽ በተጎጂዎቹ ስም ምስጋና አቅርበዋል።