የጎዳና ላይ አፍጥር ወንድማዊነትና ተካፍሎ መብላትን ያጎለብታል

ጎባ ሚያዚያ 19/2014(ኢዜአ) የጎዳና ላይ አፍጥር ወንድማዊ አንድነትንና የማካፈልን እሳቤ የሚያጎለብት መሆኑ ተነገረ፡፡
የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት “ያለንን ተካፍለን በጎዳና ላይ እናፍጥር” በሚል መሪ ሀሳብ የተዘጋጀ ታላቅ የጎዳና ላይ አፍጥር ስነ ስርአት ትናንት በባሌ ሮቤ ተካሂዷል፡፡
በአፍጥር ስነ ስርአት ላይ ከእስልምና ኃይማኖት ተከታዮች በተጨማሪ የክርስትና ሀይማኖት ተወካዮችና የሃይማኖት አባቶች መገኘታቸው ወንድማማችነትና አንድነትን ይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑ ተገልጿል።
የሮቤ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ኃላፊ ሼህ ራቢ ሐሰን በስነ ስርአቱ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት የጎዳና ላይ አፍጥር “ወንድማዊ አንድነትን ከማጠናከር ባለፈ ያለው ለሌለው መስጠትና መተሳሰብን ለማጎልበት የተዘጋጀ ነው” ብለዋል፡፡
የአፍጥር ስነ ስርአቱ ላይ የታየው መተሳሰብና የተቸገሩ ወገኖችን የመርዳት ተግባርም ከዒድ ወቅት ውጭም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
“ኢትዮጵያዊያን ሲተባበሩና አንድ ሲሆኑ ለአገር አንድነትና እድገት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው” ያሉት ደግሞ ከኦርቶዶክስን ቤተክርስትያን ቄስ መንግስቱ ቱፋ ናቸው፡፡
ቄስ መንግስቱ ለተራበው ማብላትና ለታረዘው ማልበስ የኢትዮጵያዊያን የቆየ መልካምነት መገለጫ ነው ብለዋል።
የሮቤ ከተማ ከንቲባ አቶ ንጋቱ ሞቱማ በበኩላቸው “የአፍጥር ስነ ስርአቱ ማህበረሰቡ የመተጋገዝንና መተሳሰብ እሳቤን በግልፅ ያሳየበት ተግባር ነው” ብለዋል፡፡
በስነ ስርአቱ ላይ የተለያዩ ኃይማኖት ተከታይ ወንድሞች መገኘታቸው የኃይማኖት መቻቻልና አብሮነትን የሚያሳይና ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ ተግባር መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በአፍጥር ስነ ስርአቱ ላይ ከተሳተፉ የእስልምና ሀይማኖት ተከታዮች መካከል ሼህ አብዱሰላም ከድር በበኩላቸው “ስነ ስርአቱ አንድነትና አብሮነትን የበለጠ ያጠናክራል” ብለዋል፡፡