ፊቼ ጨምበላላ ሰላም፣ አንድነትና ፍቅርን ለማጠናከር ያለውን እሴት ጠብቆ በድምቀት ይከበራል- ዋና አፈ- ጉባኤዋ

ሀዋሳ ሚያዚያ 18/2014 (ኢዜአ) ፊቼ ጨምበላላ የሀገርን ሰላም፣ አንድነትና የእርስ በርስ ፍቅርን ለማጠናከር ያለውን እሴት ጠብቆ በልዩ ድምቀት እንደሚከበር የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ- ጉባኤ ፋንታዬ ከበደ አስታወቁ።
የሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ የፊቼ ጨምበላላ በዓል አስመልክተው ዋና አፈ- ጉባኤዋ የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
በዚሁ መልዕክታቸው፤ የሲዳማ የዘመን መለወጫ በፈጣሪ እርዳታ ዘመን የሚሻገሩ ዜጎች በጋራ ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑበት የፍቅርና የአንድነት በዓል ነው ብለዋል፡፡
በዓሉ በሚከበርበት ወቅት ከሰውን እስከ እንስሳት እንዲሁም ለእጽዋትና አራዊቶች ጨምሮ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚደረግበት ሥነ-ሥርዓት መሆኑን አንስተዋል፡፡
አባቶች በ”ቄጣላ” ሴቶችና ልጃገረዶች “ሆሬ” ወጣቶችና ልጆች በ”ፋሮ” በነጻነት የሚቦርቁበትና በጋራ የሚጫወቱበት ባህላዊ ክንዋኔ እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡
በዚህም የወደፊት አንድነታቸውን እያጠበቁና እያጠናከሩ እንዲሄዱ የሚያደርግ የበዓል አከባበር ሥርዓት ነው፡፡
ዋና አፈ-ጉባኤዋ እንዳብራሩት፤ በዓሉ የብሄሩ ተወላጆችና ሌሎችም በአደባባይ አብሮ በመብላት በመጨፈር እርስ በርስ እየተሞጋገሰሱና ፈጣሪን እያመሰገኑ የሚያከብሩበት ነው።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በኮሮና ምክንያት በአደባባይ ሳይከበር ማለፉን አስታውሰዋል፡፡
አሁን ላይ ችግሩ በመቃለሉ በአደባባይ በተለያየ ትዕይንት ለማክበር ዝግጅት መጠናቀቁን ገልጸዋል፡፡
ፊቼ ጨምበላላ የሀገርን ሰላምና አንድነት እንዲሁም በዜጎች መካከል እርስ በርስ ፍቅርን ለማጠናከር ያለው እሴት በጠበቀ መልኩ በልዩ ድምቀት እንደሚከበር አስተውቀዋል፡፡
የተጣሉት ሁሉ የሚታረቁበት፣ ከቂምና በቀል የሚነጹበት የነገይቱን ተስፋና ሰላም የሚያጸኑበት የጋራ በዓል መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በዓሉ በሰላም እንዲከበር ለማስቻል ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰው፤ እያንዳንዱ ነዋሪ አከባቢውን እየጠበቀ ሂደቱ የተሳካ እንዲሆን የድርሻውን እንዲወጣ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
በተለይም በዜጎች መካከል ፍቅርና አንድነት እንዲሁም የስራ መነሳሳትና ብሄራዊ መግባባት ከፍ ብሎ የሚያታይበት በዓል እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል፡፡
በሚያዚያ 20 እና በ21 በተለያዩ ዝግጅቶች በሚከበረው የፊቼ ጫምባላላ በዓል ላይ የሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ተወካዮችና አፈ- ጉባኤዎች ጨምሮ የተለያዩ እንግዶች እንደሚታደሙ ይጠበቃል፡፡
የፊቼ ጨምባላላ በዓል በተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) በዓለም ቅርስነት ከተመዘገበ ስድስት ዓመታትን ማስቆጠሩ ተመልክቷል።