ፊቼ ጫምባላላ አብሮነትን፣ ሰላምና መረዳዳትን በሚያጠናክር መንፈስ በጋራ ይከበራል – የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር

ሀዋሳ ፤ሚያዝያ 17/2014 (ኢዜአ) በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የፊቼ ጫምባላላ በዓል አብሮነትን፣ ሰላምና መረዳዳትን በሚያጠናክር መንፈስ በጋራ እንደሚከበር የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ አስታወቁ ።
ርዕሰ መስተዳድሩ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳመለከቱት፤ በኮቪድ 19 ምክንያት ላለፉት ሁለት ዓመታት በአደባባይ ያልተከበረው የፊቼ ጫምባላላ በዓል ዘንድሮ የፌዴራል መንግሥት ከፍተኛ አመራሮችና የክልል ርዕሳነ መስተዳድር በሚገኙበት በሀዋሳ ጉዱማሌ ይከበራል።
በዓሉ ሲዳማ ክልል ሆኖ ከተደራጀ በኋላ ሚያዝያ 20 እና 21/2014 ዓ.ም. ለመጀመሪያ ጊዜ በሲምፖዚየምና በሌሎች ዝግጅቶችም እንደሚከበር ገልጸዋል።
በዓሉን ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲጠናቀቅ ዝግጅት መደረጉንም አቶ ደስታ ተናግረዋል፡፡
በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ)በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው ፊቼ ጫምባላላ፣ አብሮነትን፣ ሰላም፣ መረዳዳትን በሚያጠናክር መንፈስ በጋራ የሚከበር መሆኑን አስታውቀዋል።
በዓሉ ያሉትን የአብሮነት፣ የመቻቻልና ግጭትን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት ይቅርታን የማድረግ እሴቶችን በማጎልበት ለሀገራዊ ምክክር ስኬታማነት የድርሻውን እንዲወጣ የሚሰራ መሆኑም ተመልክቷል።
መላው የሲዳማ ክልል ህዝብ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙና አቅመ ደካሞችን የመደገፍ ልምድ በማጎልበት በዓሉን እንዲያሳልፍ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በዓሉ ከሀዋሳ ቀጥሎ በአዲስ አበባም እንደሚከበር ርዕሰ መስተዳድሩ አስታውቀዋል።