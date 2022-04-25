የቅዳሜ ገበያ የህብረተሰቡን የኑሮ ውድነት ጫና እያቀለለ ነው- ወይዘሮ ሚስራ አብደላ

ሚያዝያ 17 ቀን 2014 (ኢዜአ) “በክልሉ እየተካሄደ የሚገኘው የቅዳሜ ገበያ የደላሎችን ሰንሰለት በማስቀረት አምራቹንና ሸማቹን በቀጥታ እንዲገናኝ አድርጓል” ሲሉ የሀረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሚስራ አብደላ ገለጹ።
ገበያው በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍል ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ ያለበትን ጫና በመቀነስ ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን አንስተዋል።
በቅዳሜ ገበያው አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬና የመኸር ሰብል ምርቶችን በተሻለ አቅርቦትና በተመጣጣኝ ዋጋ ለሸማቾች እየቀረበ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ስለሆነም ቅዳሜ ገበያው በአግባቡ እንዲካሄድና ውጤታማ እንዲሆን አስተዋጽኦ ላበረከቱ አምራች አርሶ አደሮች፣ የህብረት ስራ ማህበራት፣ ደንብ አስከባሪዎች፣ በየደረጃው ያሉ አመራሮች ምስጋና አቅርበዋል።
በቀጣይም አምራቹ እና ሸማቹ በቀጥታ የሚገበያዩበትን ጤናማ የንግድ ስርዓት ለመፍጠር የጀመርናቸው መሰል ተግባራት አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለታቸውን ከሀረሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።