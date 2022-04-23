የከተማ አስተዳደሩ የትንሳኤን በዓልን ምክንያት በማድረግ ለዘማች ቤተሰቦችና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ወገኖች ድጋፍ አደረገ

ደብረ ብርሃን ሚያዚያ 15/2014 (ኢዜአ) የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለዘማች ቤተሰቦች፣ ለአቅመ ደካሞችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች 2 ነጥብ 1 ሚሊየን ብር ግምት ያለው ድጋፍ አደረገ።
የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አቶ በድሉ ውብሸት በድጋፍ አሰጣጥ ስነ ስርአቱ ላይ እንዳሉት አሁን ያለንበትን ወቅት ለመሻገር መደጋገፍና መረዳዳት የመላው ኢትዮጵያውያን ተግባር መሆን አለበት።
“ነገ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበረው የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ ማድረግ ያስፈልጋል “ብለዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ባለሃብቶችን በማስተባበር ለ1 ሺህ 667 የዘማች ቤተሰቦች፣ አረጋዊያንና ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ መደረጉን ገልፀዋል።
ድጋፉ 2 ነጥብ 1 ሚሊየን ብር ግምት ያለው 193 ኩንታል የዳቦ ዱቄት፣ ስንዴ፣ ጤፍና ማሽላ ጨምሮ 334 ሊትር የምግብ ዘይት፣ 1ሺህ እንቁላልና 100 ዶሮዎችን ያካተተ መሆኑን አስረድተዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ከዚህ በተጨማሪ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ወገኖችን ችግር ለማቃለል ከባለሀብቶች ጋር ተቀናጀቶ በገቢ ማስገኛ ዘርፎች እየሰራ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ወይዘሮ ህይወት አስፋው እንዳሉት የተደረገላቸው ድጋፍ በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል ።
ወቅታዊ የበአል ገበያ አቅም ለሌላቸው ሰዎች አስቸጋሪ ቢሆንም ከተማ አስተዳደሩ ያደረገላቸው ድጋፍ ችግራቸውን ያቃለለላቸው መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ወይዘሮ ፀሐይ መንገሻ ናቸው።
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