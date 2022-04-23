በዓሉን በተለያየ ምክንያት የተፈናቀሉና አቅመ ደካማ ወገኖችን በመርዳት ማክበር ይገባል -ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው

ሀዋሳ ሚያዚያ 15/2014 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የትንሳኤ በዓልን በጸጥታና በተፈጥሮአዊ ችግሮች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና አቅመ ደካማ ወገኖችን በመርዳት ማክበር እንደሚገባ አስገነዘቡ።
ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው የትንሳዔ በዓል በማስመልከት ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
አቶ ርስቱ በመልዕክታቸው የትንሳኤ በዓል እየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ያለውን ጥልቅ ፍቅርና አክብሮት የገለጸበት ነው ብለዋል።
“ከትንሳዔ በዓል የላቀ ፍቅርን፣ አክብሮትን ዝቅ በማለት የላቀ ከፍታ እንዳለ የምንማርበት ነው” ሲሉ በመልዕክታቸው ገልጸዋል።
በዓሉን ስናከብር በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ችግሮች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳትና በመደገፍ እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሩ አስገንዝዋል።
በተለይ አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎችንና በማይመች ሁኔታ ውስጥ ሆነው በዓልን የሚያሳልፉ ወገኖቻችን አለንላችሁ ልንላቸው ይገባል ብለዋል።
ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ “ምንም እንኳን የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችን ዛሬም ፈተናችንን ለማብዛትና የብልፅግና ጉዟችንን ለማደናቀፍ ቢጥሩም፤ያጋጠሙንን ችግሮች ወደ መልካም ዕድል በመቀየር ወዳለምነው የእድገት ጉዞ እያቀናን ነው” ብለዋል።
ህብረታችንን ካጠናከርን እየገጠሙን ያሉ መልከ ብዙ ችግሮችን በቀላሉ መሻገር እንችላለን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም መላው ህዝብ ከመንግሥት ጎን ሆኖ የሚያደርገው የላቀ ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል።
በኮቪድ 19 ወረርሽኝ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተከሰቱ ያሉ የሸቀጦች ዋጋ ንረትና በፀጥታ ችግሮች ምክንያት የተቀዛቀዘው የምጣኔ ሀብት ተዳምሮ የኑሮ ውድነት በህዝቡ ኑሮ ላይ ጫና እያሳደር ነው ብለዋል።
መንግሥት የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት መላው ህዝባችንን በማሳተፍ በከተማና በገጠር የግብርናው ምርታማነት ለማሳደግ እያደረገ ያለው ጥረት ሊጠናከር እንደሚገባ አብራርተዋል።
በሌላ በኩል ለኑሮ ውድነቱ መንስኤ የሆኑ ሰው ሰራሽ ችግሮችን መፈተሽ እንደሚገባ ጠቅሰው በንግድ ሥርዓቱ ላይ የሚስተዋለውን ህገ-ወጥነት ለመከላከል እየደረገ ላለው ሁሉን አቀፍ ጥረት ስኬት የኅብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑንም ተናግረዋል።
በተለይ ምርት በመሸሸግ ምክንያታዊ ያልሆነ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ህገ-ወጥ አካላት ላይ ጥብቅ ክትትል በማድረግ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች የ2014 የትንሳዔ በዓል የሰላም፣ የፍቅርና የአብሮነት በዓል እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።