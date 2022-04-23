የህዝብን መሠረታዊ ጥያቄዎች ለመፍታት በትኩረት እየተሰራ ነው -የድሬዳዋ አስተዳደር

ድሬዳዋ ሚያዝያ 15/2014 (ኢዜአ) የነዋሪዎችን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመፍታት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አስታወቁ።
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ ለመላው የክርስትና ኃይማኖት ተከታዮች የእንኳን ለትንሳኤ በአል በሰላም አደረሳችሁ ሲሉ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
አቶ ሀርቢ ቡህ ለመላው የክርስትና ኃይማኖት ተከታዮች የትንሳኤ በዓል የፍቅርና የደስታ እንዲሆን ተመኝተዋል፡፡
ህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉን ድሬዳዋ በምትታወቅበት የመረዳዳት፣ የማካፈል፣ የመጠያየቅ፣ የተቸገሩትን በመርዳትና የታመሙትን በመጠየቅ እንዲያከብር ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡
ምክትል ከንቲባ አክለው ለህዝበ-ሙስሊሙም ለታላቁ የረመዳን ፆም መገባደጃ ቀናት በሰላም አደረሳችሁ ብለዋል፡፡
አቶ ሀርቢ እንዳሉት፣ አስተዳደሩ በገጠርና በከተማ የሚገኘው ነዋሪ ያቀረባቸውን አንገብጋቢ የልማትና የመልካም አስተዳር ጥያቄዎች ለመፍታት በአጽንኦት እየሰራ ይገኛል፡፡
በተለይ በሁሉም አካባቢዎች አስተማማኝ ሰላምን የማረጋገጥ፣ የኑሮ ውድነት የማቃለል፣ ሌብነትና ብልሹ አሠራሮችን የማስወገድና ሌቦችን ተጠያቂ ማድረግ፣ ለህዝብ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ፈጣንና ዘመናዊ የማድረግ ስራዎች ትኩረት የተሰጣቸው መሆኑን አመልክተዋል ።
የኃይማኖት አክራሪነትን የመከላከልና ድሬዳዋ የምትታወቅበትን በፍቅር፣ በመቻቻልና በጋራ አብሮ የመኖር እሴቶችን የማጠናከር ጉዳዮች ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
“ተግባራት አንዱ ከአንዱ ጋር የሚመጋገቡ በመሆናቸው የህዝብን መሠረታዊ ጥያቄዎች ትርጉም ባለው መንገድ መመለስ ያስችላሉ” ብለዋል፡፡
እስከ አሁን የተሰሩ ስራዎች አበረታች የለውጥ ጅማሬ የታየባቸውና ተጠናክረው የሚቀጥሉ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
እንደ አቶ ሀርቢ ቡህ ገለጻ ጅምር ስራዎች ከዳር እንዲደርሱ የድሬዳዋ ነዋሪዎች የርስ በርስ ፍቅራቸውን፣ አንድነታቸውንና መደጋገፋቸውን በማጠናከር በተባበረ መንገድ መደገፍ አለባቸው፡፡
ነዋሪዎች ከፀጥታና ከፍትህ አካላት ጋር በመቀናጀት የአካባቢያቸውን ሰላምና ፀጥታ አስተማማኝ የማድረግ ተግባራትን ማጠናከር እንዳለባቸው ጠይቀዋል፡፡