ለአረጋዊያንና አቅመ ደካሞች ፍቅርና ክብርን በመስጠት የትንሳዔ በዓልን ማክበር ይገባል

ሚዛን፣ ሚያዚያ 14 ቀን 2014 (ኢዜአ) ለአረጋዊያንና አቅመ ደካሞች ፍቅርና ክብርን በመስጠት፣ ካለን በማካፈል ሃይማኖታዊና ማህበራዊ ሃላፊነታችንን በመወጣት በዓሉን ቤተሰባዊ ስሜት በመፍጠር በጋራ ማክበር ይገባል ሲሉ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ገለጹ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የስቅለት እና የትንሳኤ በዓልን በማስመልከት ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት በዓሉን እርስ በርስ በመተሳሰብና በማካፈል እንዲሁም አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ ማክበር እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ለተቸገሩት ማካፈል መልሶ የሚያሸልምና የአዕምሮ እርካታ የሚሰጥ በመሆኑ ችላ ሊባል እንደማይገባ አንስተዋል።
መሪነት አገልጋይነት ነው ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ፤ የኢትዮጵያን ብልጽግና ከግብ ለማድረስ አስፈላጊውን ዋጋ ሁሉ መክፈል እንደሚገባ ገልጸዋል።
በየተሰማራንበት ሁሉ አብሮነታችንንና አንድነታችንን ይበልጥ የሚያጠናክሩ ተግባራት በማከናወን የክልሉ ብሎም የሀገሪቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት ማገልገል አለብን ሲሉ አመልክተዋል።
ክልላችን በቅርቡ የተመሠረተ እንደመሆኑ ሁሉን አቀፍ ዕድገት ለማስመዝገብ ከመቼውም በላቀ መትጋት ያስፈልገናል ብለዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ