በቦንጋና በሚዛን ከተሞች ለአቅመ ደካሞችና ለሰራዊት አባላት ቤተሰቦች ድጋፍ ተደረገ

ሚዛን አማን፣ሚያዚያ 14/2014 (ኢዜአ)… በቦንጋና በሚዛን ከተሞች የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለ372 አቅመ ደካሞችና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ቤተሰቦች የበዓል መዋያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
የካፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንዳሻው ከበደ ድጋፉን ሲያስረክቡ “በዓሉን ስናከብር አረጋዊያንን፣ አቅም ደካሞችንና የታመሙትን በመጠየቅ የአብሮነት ባህላችንን በማንጸባረቅ መሆን አለበት” ብለዋል።
በዓሉ ከጥንት የነበረንን አብሮነት በላቀ ደረጃ አጠናክረን የምናስቀጥልበት ሊሆን ይገባል ሲሉም አስገንዝበዋል።
ዋና አስተዳዳሪው እንዳሉት “በዓሉ የመተሳሰብና ስለፍቅር የተከፈለን ዋጋ ታስቦ የሚከበር በመሆኑ የተደረገው ድጋፍም አብሮነታችንን የሚያጎለብት ነው።”
በተለይ የትንሳኤ በዓልን ስናከብር አቅመ ደካሞችን በመጠየቅ ኢትዮጵያዊ የመተሳሰብና የመደጋገፍ ባህል በማዳበር ማህበራዊ ኃላፊነታችንን በመወጣት ሊሆን እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
የካፋ ዞን የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ አሰገደች ሀይሌ እንዳሉት በዓሉን ምክንያት በማድረግ ከ300 ለሚበልጡ አቅመ ደካሞች የተደረገው ድጋፍ የነበረንን የመረዳዳትና መደጋገፍ እሴት የሚያንጸባርቅ ነው።
የአረጋዊያንና አቅመ ደካማ ወገኖችን ህይወት በዘላቂነት እንዲቀየር ወጣቶችንና ባለሀብቶችን ጨምሮ ሁሉም ኅብረተሰብ ክፍል በጎ ተግባራትን ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል።
ድጋፉ ከኅብረተሰቡ የተሰበሰበ ሲሆን ስንዴ፣ ሩዝ፣ አልባሳትና ጥሬ ገንዘብን ያካተተ መሆኑን ጠቅሰው፤ በአጠቃላይ ከ200 ሺህ ብር በላይ የሚገመት መሆኑን አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ የሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ በከተማው ለሚገኙ 72 የሀገር መከላከያ ሠራዊት አባላት ቤተሰቦች ድጋፍ አድርጓል።
የከተማው ከንቲባ አቶ ጌታሁን ቢንያም ሥነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት “የከተማ አስተዳደሩ ያደረገው ድጋፍ በቂ ሆኖ ሳይሆን አብሮነት ለማሳየትና በዓሉን ተደስተው እንዲያሳልፉ ለማድረግ ነው።”
ያለውን የኑሮ ውድነት በመረዳዳትና በመተሳሰብ ማሳለፍ እንደሚገባ ጠቅሰው በዓሉን ምክንያት በማድረግ የተደረገው ድጋፍም በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
የከተማው ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ መሰረት ሾክ እንዳሉት በከተማው ለሚገኙ የሰራዊት ቤተሰቦች የተደረገው ድጋፍ ከ178 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ነው።
ድጋፉ የምግብ ዘይት፣ የዳቦ ዱቄት፣ ሽንኩርትና ሌሎች የተለያዩ ለዕለት ፍጆታ የሚጠቅሙ ምርቶች ያካተተ መሆኑንም ተናግረዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ወይዘሮ አየለች ወልዴ የከተማ አስተዳደሩ ባደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን ገልፀው ” ችግሮችን የሚያቃልል ሰው አለኝ ብዬ እንዳስብ አድርጎኛልም” ብለዋል።