የትንሳኤ በዓልን ህዝበ ክርስቲያኑ የተቸገሩ ወገኖች በማሳብ በጋራ ሊያሳልፍ ይገባል- በአፋር ክልል የእምነቱ አባቶች

ሠመራ፤ ሚየዚያ 14/2014(ኢዜአ) የትንሳኤ በዓልን ህዝበ ክርስቲያኑ አብሮነትን በማጠናከር የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብ በጋራ ሊያሳልፍ እንደሚገባ በአፋር ክልል የእምነቱ አባቶች አሳሰቡ።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን የአፋር ሃገረ-ስብከት ባለደረባ ርዕሰ-ደብር ሰለሞን ሃይሌ በሰጡት አስተያየት፤ ፆሙን ስለሀገር ሰላም፣ ስለህዝቦች ፍቅርና አንድነትን በመፀለይ እንዳሳለፉ ተናግረዋል።
በዚህ በተቀደሰ ወቅት የሀገረ-ስብከቱ አባላት ከደመወዛቸው ገንዘብ በማዋጣት በክልሉ በጦርነት የተፈናቀሉ ወገኖች እስከመጠለያቸው ድረስ ሄደው በማጽናናትና ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግም መንፈሳዊና የዜግነት ግዴታውን ለመወጣት ጥረት ማድረጋቸውንም ጠቅሰዋል።
ምዕመናኑ በፆሙ ወቅት ሲያከናውናቸው የቆዩትን መልካም ተግባራትና መረዳዳት በዕለተ ትንሳኤውና ከዚያም በኋላ በሚኖረው ቀሪ ህይወቱ የበለጠ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርብናል ነው ያሉት።
በተለይም በበዓሉ ዕለት የተቸገሩ ወገኖች ተደስተው እንዲያሳልፉ ምዕመናኑ አቅሙ በፈቀደው ካለው በማካፈልና በመደገፍ ኢትዮጽያዊ አብሮነቱን በሚያንጸባቅ መልኩ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል።
በኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን የሠመራ-ሎግያ ከተማ ቤተክርስቲያን ዋና ጸሃፊ መጋቢ ሰለሞን እሸቱ በበኩላቸው፤ በቤተእምነቱ ለሀገሪቱ ሰላምና አንድነት ፆምና ፆሎትን ጨምሮ የተለያዩ መንፈሳዊ ክዋኔዎችን ሲያከናወኑን መቆየታቸውን ገልጸዋል።
ከሌላው ጊዜ በተለየ ለሀገራችን ሰላም፣ ለህዝባች ፍቅርና አንድንት እንዲሰጠን በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ከእስከዛሬው አበክረው እየፀለዩ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
የትንሳኤ በዓል በእምነቱ አስተምህሮ መሠረት ከሃጢያት ባርነት ነጻ የመውጣት ተምሳሌት መሆኑን መጋቢ ሰለሞን አስረድተዋል።
ሀገራችን ከገጠማት ጽንፍ የረገጠ ዘረኝነት፣ ግለኝነትና ስግብግብነት አደጋ ነፃ እንድትወጣ ሁሉም ዜጋ በሰከነና ሃላፊነት በተሞላበት መንገድ በመቀሳቀስ የህዝባችን አብሮንትና ሰላም እንዲረጋገጥ የድርሻውን እንዲወጣ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በበዓሉም ህዝበ-ክርስቲያኑ አቅመ-ደካማ ወገኖችን በመደገፍ ሰብአዊነት የተሞላበት መልካም ተግባር በመከወን ሊያሳልፍ ይገባል ብለዋል
የሠመራ ቅዱስ ዮሃንስ ቤተክርስቲያ ሃይማኖት አባት ቄስ ተመስገን ፍሰሃ ፤ ፆሙ የእምነቱን ተከታዮችና የቤክርስቲያኗን አገልጋዮች በማተባበር የተለያዩ መልካም ተግባራትን በመፈጸም በጥሩ ሁኔታ እየተጠናቀቀ መሆኑን ተናግረዋል።
የተጣሉትን በማስታረቅ፣ አቅመ-ደካሞችን በመደገፍና መንከባከብ እንዲሁም የተፈናቀሉ ወገኖችም በመርዳት በፆሙ ወቅት ሲያከናውኗቸው ከነበሩ መልካም ተግባራት ውስጥ መጥቀስ ይቻላል ብለዋል።
በተለይም እየከፋ የመጣው መሠረት የሌለው ጥላቻን በማስወገድ የህዝቦች አብሮነትና ፍቅርን እንዲሁም ስለሰላም አብዘተው በመፀለይ ፆሙን ማገባደዳቸውን ገልጸዋል።
ምዕመኑ በፆሙ ወቅት ሲያከናውነው የቆየውን መልካም ተግባራት በዕለተ ትንሳኤው አቅመ-ደካሞችና አረጋውያንን እንዲሁም አሳዳጊ የሌላቸው ህጻናቶች በመደገፍ በዓሉን በአብሮነት ማሳለፍ እንዳለበትም አሳስበዋል።