የረመዳን ጾምና የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ 300 ለሚሆኑ አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ተደረገ

ሚያዚያ 13 ቀን 2014 (ኢዜአ)በባሌ ጎባ የረመዳን ጾምና የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ 300 ለሚሆኑ አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች የምግብ እህልና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ፡፡
ድጋፉ ወላጅ አልባ ህጻናትና አካል ጉዳተኞችንም ያካተተ መሆኑ ተመልክቷል፡፡
የጎባ ከተማ ሴቶችና ህጻናት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ወርቆ አማን ለኢዜአ እንዳሉት ድጋፉ 120 ኩንታል ስንዴ፣ የህጻናት አልባሳትና የልብስ ሳሙናን ያካተተ ነው።
የጎባ ከተማ ከንቲባ አቶ ተሻለ ዲሳሳ በበኩላቸው “ድጋፉ የኢትዮጵያዊያንን በችግር ጊዜ የመረዳዳት የቆየ ባህል ያመላከተ በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል” ብለዋል።
ድጋፉ አሁን ላይ የተፈጠረውን የኑሮ ጫና በጊዜያዊነት ለማቃለል አስተዋጾ እንዳለው ተናግረዋል ።
ከንቲባው እንዳሉት ህዝቡ እርስ በርስ የመረዳዳት ባህሉን በማጎልበት በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖቹን በቀጣይነት ሊደግፍ ይገባል፡፡
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል አቶ ሁሴን በከር “የረዱኝን አካላት እጅግ አድርጌ አመሰግነለሁ” ብለዋል፡፡
አባት የሌላቸው ሁለት ህጻናትን እንደሚሳድጉ የገለጹት ወይዘሮ አበራሽ ድንቁ በበኩላቸው “ድጋፉ ለኛ ለድሆች ትልቅ እፎይታ ነው” ሲሉ አመስግነዋል፡፡