በክልሉ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ዝግጅት እየተደረገ ነው- ፖሊስ ኮሚሽን

ሀዋሳ ሚያዚያ 13/2014 (ኢዜአ) የትንሳዔ፣ የኢድ አልፈጥርና የፍቼ ጨምበላላ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ የጸታ አስከባሪ አካላት ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽነር ተስፋዬ ቱንጋሞ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት የትንሳዔ፣ የኢድ አልፈጥርና የፍቼ ጨምበላላ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ኮሚሽኑ ከኃይማኖት አባቶችና ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው።
በተለይ ህብረተሰቡን የሰላሙና ጸጥታው ተሳታፊ በማድረግ በክልሉ ከላይ እስከ ታችኛው ባለው የጸጥታ መዋቅር ቅንጅት በመፍጠር በዓላቱ በሰላም እንዲከበሩ አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጎ ወደ ስራ መገባቱን ተናግረዋል።
ከበዓላቱ ጋር ተያይዞ ለህዝቡ የትራንስፖርት አቅርቦት እጥረትና ያልተገባ ታሪፍ የማስከፈል ሁኔታዎች እንዳይኖሩ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ዝግጅት መደረጉን አስታውቀዋል።
የትራንስፖርት ማህበራት በየደረጃው በቂ ተሽከርካሪዎች እንዲያዘጋጁ፣ በአላትን ለማክበር ከቦታ ወደ ቦታ በሚንቀሳቀሰው ህብረተሰብ ላይ ያልተገባ ታሪፍ በሚጠይቁ ላይ በህግ ተጠያቂ ለማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር መግባባት ላይ መደረሱን ተናግረዋል።
በበዓል ግብይት ወቅት የማጭበርበር ወንጀልን ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን የጠቆሙት ኮሚሽነሩ በትናንትናው እለት በይርጋለም ከተማ በ5 ሺህ ሀሰተኛ የብር ኖት ሊፈጸም የነበረ የዶሮ ግብይት የተደረሰበት መሆኑን ተናግረዋል።
የሀሰተኛ ብር ኖቱን ይዞ ወንጀሉን ሊፈጽም የነበረ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩ በህግ እየታየ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ለበዓል እንስሳትንና ሌሎች ፍጆታዎችን ለገበያ የሚያቀርቡም ሆኑ ሸማቾች በሀሰተኛ የብር ኖቶችና ሌሎች ማጭበርበሮች እንዳይታለሉ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ያሳሰቡት ኮሚሽነሩ ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙት ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪ አቅርበዋል።