በአማራ ክልል የትንሳኤ በዓልን ተከትሎ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን ለመከላከል በቅንጅት እየተሰራ ነው -ኮሚሽኑ

ባህር ዳር ሚያዚያ 13/2014 (ኢዜአ) የትንሳኤ በዓልን ተከትሎ ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን ለመከላከል የተቀናጀ የፀጥታ ማስከበር ስራ እየተከናወነ መሆኑን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ ለኢዜአ እንደገለጹት በበዓል ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ ወንጀሎችን ለመከላከል ፖሊስ ከሌሎች የፀጥታ ሃይሎች ጋር በመሆን የጋራ እቅድ በማውጣት ወደ ስራ ገብቷል።
በበዓል ሰሞን የስርቆት፣ የሃሰተኛ ብር ኖት ዝውውር፣ባዕድ ነገሮችን ከሸቀጮች ጋር ቀላቅሎ ለገበያ ማቅረብና ሌሎች መሰል ወንጀሎች ሊፈፀሙ እንደሚችሉ ተናግረዋል።
ህብረተሰቡን ከፀጥታ ሃይሉ ጋር በማቀናጀት ወንጀሎችን የመከላከል ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
እስካሁን በተደረገ የጋራ ጥረት በክልሉ መራዊ፣ ቡሬና ሌሎች ከተሞች ከ30 ሺህ ብር በላይ ሀሰተኛ የብር ኖትን በመጠቀም የእርድ እንስሳት ግብይት ሊፈፀም ሲል በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል።
የስርቆትና ዘረፋ ወንጀሎችም በአንዳንድ አካባቢዎች መስተዋላቸውን ጠቁመው፤ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር የቁጥጥር ስራውን እያካሄደ መሆኑን ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ ከበዓል ጋር ተያይዞ በሚጠቀማቸው የማብሰያ ቁሳቁስ ምክንያት የእሳት አደጋን ጨምሮ በተሽከርካሪ አደጋ በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ኮሚሽነር ተኮላ አሳስበዋል።
ህብረተሰቡ በየአካባቢው ወንጀሎች ሲፈጸሙ በሚመለከትበት ወቅት በአቅራቢያው ለሚያገኙ የፀጥታ ሃይሎች በመጠቆም የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል።
ኮሚሽነር ተኮላ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የትንሳኤ በዓል የሰላምና የደስታ እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል።