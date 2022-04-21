የጉለሌ ክፍለ ከተማ በባሌ ዞን ለድርቅ የተጋለጡ እንስሳት የሚውል ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት መኖ ድጋፍ አደረገ

ጎባ ሚያዝያ 13/2014 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጉለሌ ክፍለ ከተማ በባሌ ዞን በዝናብ እጥረት ሳቢያ ለድርቅ የተጋለጡ የአርብቶ አደር ወረዳዎች የቤት እንስሳትን ለመታደግ ትናንት ማምሻውን ከ2 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የእንስሳት መኖ ሳር ድጋፍ አደረገ፡፡
የክፍለ ከተማው ተወካይ አቶ እንየው ኃይሉ በርክክብ ሥነሥርዓቱ ላይ እንዳሉት ድጋፉ የተደረገው በዞኑ የተከሰተው ድርቅ በእንስሳት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ በመንግሥት እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ ነው፡፡
በክፍለ ከተማው የተደረገው 13 መኪና እንስሳት መኖ ሳር ድጋፍ ከ2 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት እንዳለው ጠቅሰው፤ድጋፉ ወደፊትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አብረሃም ኃይሌ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት መንግሥት በዞኑ አርብቶ አደር ወረዳዎች በዝናብ እጥረት ሳቢያ የተከሰተው ድርቅ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ እየሰራ ነው።
መንግሥት በመደበኛው የሴፍቲኔት መርሃግብር ከሚያደርገው ድጋፍ በተጓዳኝ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሕዝብና ድርጅቶች የሚያደርጉት የእህልና የእንስሳት መኖ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቀደም ሲል ለዞኑ ድርቅ ተጎጂዎች ከፍተኛ ግምት ያለው የምግብ እህልና የእንስሳት መኖ ድጋፍ ማድረጉን አቶ አብረሃም አስታውሰዋል፡፡
የጉለሌ ክፍለ ከተማ በድርቅ ለተጎዱ እንስሳት ላደረገው የእንሰሳት መኖ ሳር ድጋፍ በዞኑ ሕዝብ ስም አመስግነው፤ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለባሌና ምስራቅ ባሌ ዞን ድርቅ ተጎጂ ወገኖች ከ78 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማድረጉን ኢዜአ ቀደም ሲል መዘገቡ ይታወሳል፡፡