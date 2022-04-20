በሐረሪ ክልል ኅብረተሰቡን ያሳተፈ ሰላምና ፀጥታን የማረጋገጥ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል

ሐረር ሚያዝያ 12/2014(ኢዜአ). በሐረሪ ክልል ኅብረተሰቡን በማሳተፍ ሰላምና ፀጥታን የማረጋገጥ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የክልሉ የሰላምና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ።
የሐረሪ ክልል የሰላምና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ የክልሉን ሰላምና ፀጥታ አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ ስጥቷል።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በኅብረተሰቡ ተሳትፎ እየጎለበተ የሚገኘው ሰላምና ፀጥታን የማረጋገጥ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል።
በክልሉ ህዝቡ ከመንግሥት ጋር በመሆን በሰላምና ፀጥታ ላይ የሚያከናውነው የተቀናጀ ስራ ውጤት እያስመዘገበ ይገኛል ብለዋል።
የክልሉ መንግሥት በህዝብ ለተነሱ መልካም አስተዳደር የማስፈንና የሕግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራ በትኩረት እያከናወነ መሆኑንም በመግለጫቸው አመላክተዋል።
ኃላፊው በመግለጫቸው እንዳመላከቱት ባለፈው እሁድ በከተማው በደመቀ ሥነሥርዓት የተከበረው “የጎዳና ላይ የአፍጥር” ፕሮግራም የክልሉ ህዝብ ያለውን አንድነትና መቻቻልን በግልፅ ያሳየ ነው።
በመጪው እሁድ የሚከበረው “የትንሳዔ በዓል” እንዲሁም “የኢድ አልፈጥር እና የሸዋል ኢድ” በዓል በሰላም እና ድምቀት እንዲከበር ከፀጥታ ኃይሎችና ከአጎራባች ወረዳዎች ጋር በቅንጅት የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑንም አመልክተዋል።
በዓላቱም ያለአንዳች የፀጥታ ስጋት እንዲከበሩ የክልሉ ማህበረሰብ የጀመረውን ሰላምና ፀጥታን የማጠናከርና አካባቢውን የመጠበቅ ስራ ማጎልበት በበለጠ አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል።
የክልሉ መንግሥት ሕዝቡ በተደጋጋሚ ይጠይቅ ለነበረው የሕግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ምላሽ እየሰጠ መሆኑንም አቶ ጥላሁን በመግለጫቸው አመልክተዋል።