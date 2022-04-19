“ሉሲ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ” የተሰኘ ዓለምአቀፋዊ ሙዚቃዊ ትርኢት ሊካሄድ ነው።

ሚያዚያ 11/2014 (ኢዜአ) “ሉሲ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ” የተሰኘ ዓለምአቀፋዊ ሙዚቃዊ ትርኢት በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎችና በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ሊካሄድ መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ሙዚቃዊ ትርኢቱን አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል።
ይኸው “ሉሲ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ” የሚል ስያሜ የተሰጠው ትርኢት “ሉሲ” የመላው ዓለም በመሆኗ በዓለምአቀፍ ደረጃ ሕዝባዊ ትስስር ለመፍጠር ያለመ መሆኑን በመግለጫው ተመላክቷል።
የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ነፊሳ አልማሃዲ እንዳመለከቱት፤ ለሙዚቃ ትርዒቱ ፕሮጀክት ማከናወኛ የ7 ሚሊየን ብር በጀት በመሰብሰብ ይከናወናል።
ለመሰብሰብ ከታቀደው በጀት በዚህ ዓመት 2 ሚሊየን ብር መሰብሰብ እንደተቻለ አስታውቀዋል።
የሙዚቃ ትርኢቱም ኢትዮጵያ ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባና ለገፅታ ግንባታ መፍጠሪያ እንደሚሆን ተናግረዋል።
የሙዚቃ ትርኢቱም በሁሉም ክልሎች እንደሚከናወንና የሙዚቃ ትዕዒትና ውዝዋዜን ያካተተ መሆኑን ገልጸዋል።
አጠቃላይ ትርዒቱ ባህላዊ ሙዚቃ ላይ እንደሚያተኩርና 45 ወጣት ሙዚቀኞች የሚሳተፉበት እንደሆነም ሚኒስትር ዴኤታዋ ጠቁመዋል።
የሙዚቃ ትርኢቱ ድርሰት አዘጋጅና የቡድን መሪ ደራሲና ሃያሲ አያልነህ ሙላቱ በበኩላቸው፤ የሙዚቃ ትርኢቱ ሀገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ በመሆኑ ሰፊ ዝግጅት እንደሚጠይቅ ተናግሯል።
የሙዚቃ ትርኢቱም በመጀመሪያ ሀገር ውስጥ እንደሚቀርብና ኢትዮጵያ በተለያየ ወቅታዊ ችግሮች ምክንያት እየተፈጠረባት ያለውን ጨና ለማመላከት ያለመ መሆኑን ገልጿል።
ለዚህም የ’ሉሲ’ን ዓለምአቀፋዊነት በመጠቀም “ሉሲ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ” በሚል ርዕስ የሙዚቃ ትርኢቱ ይቀርባል ነው ያለው።
“የሉሲ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ” የሙዚቃ ትርኢት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተውጣጡ ምሁራን ግምገማ ተደርጎበት የቅድመ ዝግጅት ሥራው መጠናቀቁን ከሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።