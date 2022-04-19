የመንግስትና ህዝብ ድጋፍ ለከፋ ችግር እንዳንጋለጥ ታድጎናል –የሚደጋ ወረዳ ነዋሪዎች

ሐረር ሚያዚያ 11/2014 (ኢዜአ) በመንግስትና ህዝብ እየተደረገልን ያለው የምግብ እህል ድጋፍ ለከፋ ለችግር እንዳንዳረግ ታድጎናል ሲሉ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በድርቅ የተጎዱ የሚደጋ ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ።
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የሚደጋ ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ አሚና ሐሰን ለኢዜአ እንዳሉት ከዝናብ እጥረት ጋር በተያያዘ አካባቢያቸው ላለፉት አራት ወራት ለድርቅ ተጋልጧል።
“ድርቁን ተከትሎ በመንግስትና በህዝብ እየተደረገልን ያለው የምግብ እህል ድጋፍ ለረሃብ እንዳንዳረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎልናል” ብለዋል።
በተለይም አሁን ላይ በረመዳን ፆም ወር ላይ እየተደረገላቸው የሚገኘው የምግብ ድግፍ ከችግር እንደታደጋቸው ተናግረዋል ።
“በድርቁ ምክንያት ባለፉት ጊዜያቶች ችግር ላይ ወድቀን ነበር” ያሉት ሌላው የወረዳው ነዋሪ አቶ አህመድ ሰይዶ እየተደረገላቸው ያለው ድጋፉ አደጋውን እንዲቋቋሙ እንደረዳቸው ተናግረዋል።
ሌላው የወረዳው ነዋሪ አቶ አብዶ ሀሩን በተከሰተው ድርቅ ተቸግረው እንደነበር ጠቁመው በአሁኑ ወቅት እየተደረገላቸው ያለው ድጋፍ ለከፋ ጉዳት እንዳይደጉ እንዳስቻላቸው ጠቅሰዋል።
በወረዳው በተደጋጋሚ ዝናብ ባለመጣሉ በ19 ቀበሌዎች ውስጥ የሚኖሩ ወገኖች ለችግር መጋለጣቸውን የተናገሩት ደግሞ የሚደጋ ቶላ ወረዳ የመንግስት ኮሙንኬሽን ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ ጫልቱ አልይ ናቸው።
“የዞኑ ወረዳዎችና ነዋሪዎች፣ የከተማ መስተዳደሮች፣ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ፣ መምህራንና ሌሎች ለጋሾች ባደረጉት የምግብ እህል ድጋፍ የዜጎችን ህይወት መታደግ ተችሏል “ብለዋል።
አሁን ላይ በእንስሳት መኖ አቅርቦት ላይ እጥረት በመኖሩ ሁሉም አካል ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል ።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን አደጋ ስጋት አመራርና የልማት ተነሺዎች ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኑሬ መሀመድ በዞኑ 5 ቆላማ ወረዳዎች ላይ ከዝናብ እጥረት ጋር በተያያዘ በተፈጠረ ድርቅ ዜጎች ለችግር መጋለጣቸውን ተናግረዋል።
“መንግስት ከሚያከናውነው የድጋፍ ስራ ጎን ለጎን የኦሮሚያ ክልል ባመቻቸው የህዝብ ለህዝብ ድጋፍ እስካሁን ከተለያዩ ማህበረሰብና ተቋማት 8 ሺህ 931 ኩንታል የምግብ እህል ቀርቦ 56ሺ ለሚሆኑ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲሰራጭ ተደርጓል” ብለዋል።
በድርቁ ለተጎዱ ወገኖች እየተከናወነ ባለው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እስካሁን በሰዎች ላይ የከፋ ችግር አለመድረሱን ተናግረዋል።