በአውደ ውጊያዎች የሠራዊቱ አባላትን ላገለገሉ የህክምና ባለሙያዎችና ተቋማት እውቅና ተሰጠ

ሚያዝያ 11 2014(ኢዜአ) የመከላከያ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በተለያየ አውደ-ውጊያዎች ላይ የተጎዱ የሠራዊት አባላትን ላገለገሉ የህክምና ባለሙያዎች እና ተቋማት እውቅና ሰጠ ።
በመርሃ-ግብሩ ላይ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች፣ በጤና ዘርፉ ላይ የሚገኙ የተለያዩ የህክምና ባለሙያዎች እና ሌሎች እንግዶች ተገኝተዋል።
በዚህ ወቅት የመከላከያ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የቢሾፍቱ ሆስፒታል አዛዥ ብርጋዴር ጄነራል ተገኝ ለታ የተለያዩ የህክምና ተቋማትና ባለሙያዎች በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው የሠራዊቱ አባላት ህክምና መስጠታቸውን ተናግረዋል።
በሙያቸው የህክምና አገልግሎት ሲሰጡ ለነበሩ እንዲሁም አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችሉ ልዩ ልዩ እገዛዎችን ላደረጉ አካላት እውቅና መሰጠቱን ገልጸዋል።
የመከላከያ ጤና ዋና መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጄኔራል ጥጋቡ ይልማ በበኩላቸው፤ የአንድን ሀገር ህልውና ለማስጠበቅ እና ሰራዊቱን ለማጠናከር የህዝብ ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን አመልክተው የጤና ተቋማትና ሙያተኞች የሕዝብ ደጀንነታቸውን በተግባር ማረጋገጣቸውን አንስተዋል።
እውቅና ከተሰጣቸው የህክምና ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዳይሬክተር ዶክተር አንዷዓለም ደነቀ፤ የህክምና ባለሙያዎች ባለፈው ተከስቶ በነበረው ጦርነት የተጎዱ ወታደሮችን በማከም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
እንደ ባለሙያ ሀገሪቱ ከእነሱ የምትፈልገውን ማንኛውንም ግዴታ ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።