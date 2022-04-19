ወጣቶች የአብሮነት እሴቶችን በማጎልበት ለሁለንተናዊ ብልጽግና ድርሻቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

ሚዛን ሚያዝያ 11/2014 (ኢዜአ) ወጣቶች የወንድማማችነትና የአብሮነት እሴቶችን በማጎልበት ለሁለንተናዊ ብልጽግና የድርሻቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ።
በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል “የፈተናዎች ብዛት ከብልጽግና ጉዞ አያደናቅፈንም!” በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ የወጣቶች የውይይት መድረክ በቦንጋ ከተማ እየተካሄደ ነው።
የክልሉ የወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ባርዱላ ኦልኪቦ እንደገለጹት መድረኩ በፓርቲው አንደኛ ጉባኤ ላይ የተቀመጡ አቅጣጫዎችና ውሳኔዎች ላይ ግልጽነትና የጋራ መግባባት መፍጠርን ዓላማ ያደረገ ነው።
ወጣቶች ለክልሉና ለሀገሪቱ ይበጃሉ የሚሏቸውን ሀሳቦች በቅንነት በማንሳት የበለጸገች ሀገርና ህዝብ በመፍጠር ረገድ ሚናቸውን እንዲጫወቱ ጠይቀዋል።
ወጣቶች ኢትዮጵያዊ አንድነታቸውን ጠብቀው በፅናትና በእውቀት እንዲንቀሳቀሱ ያመለከቱት ኃላፊ ከሃይማኖትና ፖለቲካ ፅንፈኝነት እሳቤ መራቅ እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
“የወንድማማችነትናና የአብሮነት እሴቶችን በማጎልበት ለሁለንተናዊ ብልጽግና ሚናችሁን መወጣት ይኖርባችኋል” ብለዋል።
በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ተመሳሳይ የውይይት መድረኮች እንደሚካሄዱ ከጽህፈት ቤቱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል።