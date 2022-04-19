በሆስፒታሉ ከ1 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የነጻ የዓይን ሞራ ግርዶሽ ህክምና ይሰጣል

አርባ ምንጭ ሚያዚያ11/2014 (ኢዜአ) በአርባ ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል ከ1 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የነጻ የዓይን ሞራ ግርዶሽ ህክምና እየተሰጠ ነው።
የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተመስገን ተሾመ ለኢዜአ እንዳስታወቁት ሆስፒታሉ ህክምናውን እየሰጠ ያለው ከ”ሂማሊያን ካታራክትና ላይፍ ፎር ዘ ዎርልድ” ከተሰኙ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ነው።
ከሚያዝያ 7 እስከ 13 ቀን 2014 ዓም ድረስ ለአንድ ሳምንት በሚሰጠው ህክምና ከ1 ሺህ በላይ ሰዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረዋል፡፡
ህክምናውን ለማግኘት ለሚመጡ ሰዎች ከአገልግሎቱ በተጨማሪ የትራንስፖርት፣ የምግብና የአልጋ ወጭ በነጻ የሚሸፈንላቸው መሆኑን ገልጸዋል ።
ለህክምና አገልግሎቱ ወጪ የሚሆን 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ግብረሰናይ ድርጅቶቹ ድጋፍ ማድረጋቸውን አመልክተዋል ።
እንደ ስራ አስኪያጁ ገለጻ ከጋሞ፣ ከጎፋ፣ ከደቡብ ኦሞ፣ ከኮንሶና፣ ከሃዲያ ዞኖች ጨምሮ ከአጎራባች የኦሮሚያ ክልልና ከደራሼ፣ ከአሌ፣ ከቡርጂና አማሮ ልዩ ወረዳዎች ለሚመጡ ሰዎች አገልግሎቱ እየተሰጠ ነው ።
ባለፉት አራት ቀናት በተደረገ ህክምና 800 የሚሆኑ ሰዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ በሆስፒታሉ የዓይን ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ማስረሻ መንግስቱ ናቸው ፡፡
ህሙማኑ እየተሰጣቸው ባለው የነጻ ህክምና በነፍስ ወከፍ ከ2 ሺህ ብር በላይ ወጪ ያስቀረላቸው መሆኑን ጠቁመው አቅም በማጣት በችግሩ ውስጥ የቆዩ ሰዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን አስታውቀዋል ።
“10ኛ ክፍል እየተማርኩ እያለሁ በተፈጠረብኝ የዓይን ሞራ ግርዶሽ ትምህርቴን ለማቋረጥ ተገድጄ ነበር” ያለው ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል አዶላ ከተማ የመጣውና ህክምና የተደረገለት ወጣት አየለ ጉያ ነው፡፡
የቀድሞ ብርሃኑን መልሶ በማግኘቱ መደሰቱን የገለጸው ወጣት አየለ ያቋረጠውን ትምህርት ለመቀጠል ማሰቡን አመላክቷል፡፡
ሌላዋ ከቁጫ ወረዳ የመጡት ወይዘሮ ፋንታዬ ባርዛ በዓይን ሞራ ግርዶሽ ምክንያት የግልና ማህበራዊ ህይወታቸው አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ መውደቁን ተናግረው በህክምናው ወደ ቀድሞ ህይወታቸው እንደሚመለሱ ተስፋ ማድረጋቸውን ገልጸዋል፡፡