በአማራና አፋር ክልል የሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች ሕወሓት በንጹሃን ላይ እያደረሰ ያለውን ሰቆቃ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ ትኩረት ልናደርግበት ይገባል አሉ

ሚያዚያ 11/2014/ኢዜአ/ በአማራና አፋር ክልል የሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች በሽብርተኝነት የተፈረጀው ሕወሓት በንጹሃን ላይ እያደረሰ ያለውን ሰቆቃ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ የትኩረት ጉዳይችን ሊሆን ይገባል ሲሉ ገለጹ።
ዩኒቨርስቲዎቹ ለወቅታዊ ችግሮች የመፍትሔ አቅጣጫዎችን ማመላከትና ሕዝብን የማንቃት ስራ በትብብር መስራት ያስፈልጋል ብለዋል።
የአማራ ክልል ዩኒቨርሲዎች ፎረም በአፋር ክልል በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ማድረግና ተቋማዊ ትብብርን ማጎልበት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ከሰመራ ዩኒቨርሲቲ ሃላፊዎች ጋር ውይይት አድርጓል።
የጎንደርዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን “የሁለቱን ተጎራባች ክልል ሕዝቦች ግንኙነትና እድገትን ለመደገፍ በክልሎቹ የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ ይዘን መስራት ይገባናል” ብለዋል።
በአጭር ጊዜ ከደህንነት ስጋት ጋር ያለውን ችግር በመገንዘብ ተገቢውን የመፍትሔ አቅጣጫ ለሚመለከተው የመንግስት አካልና ለሕብረተሰቡ ማድረስ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆን እንደሚገባው አመልክተዋል።
“በዩኒቨርሲቲዎቹ ያለውን እውቀትና ክህሎት እንዲሁም ሰፊ የግንኙነት መረብ በአግባቡ በመጠቀም አሸባሪው ሕወሓት በንጹሀን ላይ እያደረሰ ያለውን ሰቆቃ በተደራጀ አግባብ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ ሌላው የትኩረት ጉዳያችን ሊሆን ይገባል” ብለዋል።
በአዋሳኝ አካባቢዎች የሁለቱን ሕዝቦች አብሮነት ለማጠናከርና በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ መሠረተ-ልማቶች ለማስተሳሰር የሚያግዙ ፕሮጀክቶች ቀርጾ ወደ ስራ መግባት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
ተያያዥ የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ወጥነት ባለው መልኩ ማከናወን እንደሚገባም ዶክተር አስራት የገለጹት።
የአማራ ክልል ዩኒቨርሲዎች ፎረም ሰብሳቢና የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ተፈሪ መላኩ በበኩላቸው በባህልና በወግ የተሳሰሩት የአፋርና የአማራ ሕዝቦች ለዘመናት የገነቡትን የአብሮነትና የመተባበር እሴቶች ለመሸርሸር ሴረኞች ላለፉት ዓመታት በመካከላቸው አለመግባባት እንዲኖር ሲሰሩ እንደቆዩ ገልጸዋል።
“የአፋር ሕዝብ የአጥፊዎችን ሴራ ወደ ጎን በማለት የሁለቱ ወንድማማች ሕዝቦች አብሮነት እንዲጠበቅ የማድረግ ሃላፊነቱን ተወጥቷል” ብለዋል።
“የአፋር ሕዝብ የአብሮነትና አቃፊነት መልካም ባህል ለሌሎችም አካባቢዎች ትልቅ ተሞክሮና ትምህርት ሊሰጥ የሚችል በመሆኑ በቀጣይም ባህሉ ተጠብቆ ሊቆይ ይገባል” ሲሉ ነው ፕሬዝዳንቱ የገለጹት።
አፋር እና አማራን በእጅ አዙር ለማጋጨት ሞክረው ያልተሳካላቸው “የጥፋት ሃይሎች” በክልሎቹ ጦርነት ከፍተው ሕዝብን ለስቃይና መከራ መዳረጋቸውን ገልጸዋል።
ሁለቱ ወንድማማች ሕዝቦች “በጋራ ጠላታቸው” ተደቅኖባቸው የነበረውን የደህንነትና የሕልውና ስጋትበኢትዮጵያዊያን ሕብረት ሊቀለበስ መቻሉንም ተናግረዋል።
በቀጣይም ሰላምና ደህንነታቸውን ለማጠናከር የቆየ አብሮነታቸውንና ትብብራቸውን ማጠናከር እንደሚገባም መክረዋል።
ለዚህም በሁለቱ ክልሎች የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ለወቅታዊ ችግሮች የመፍትሔ አቅጣጫዎችን ለማመላከትና ሕዝብን ለማንቃት በጋራ ተባብረውና ቅድሚያ ሰጥተው እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር መሐመድ ኡስማን “በሁለቱ ክልሎች የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሕዝብ ግንኙነት እንዲሻክር የሚያደርጉ ጉዳዮችን ከመለየት ባለፈ የመፍትሔ አቅጣጫዎችን በማመላከት ትስስርና አብሮነትን ለማጠናከር መስራት ያስፈልጋል” ብለዋል።
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስራቸውን የሚያጠናክር የጥናትና ምርምር ተቋማትን ማቋቋም በቀጣይ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ገልጸዋል።
ሰመራ ዩኒቨርሲቲ በአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ተቀራርቦ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ዶክተር መሐመድ አመልክተዋል።
የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም ከትናንት በስቲያ በአፋር ክልል በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ የሚውል የ2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉ የሚታወስ ነው።
የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሕወሓት በአማራ ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ሕዝብ የፈጸመውን “ጅምላ ግድያና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በተመለከተ ያካሄደውን ጥናት ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው።
ዩኒቨርስቲው በጥናቱ ማይካድራን ጨምሮ ሕወሓት ግድያ የፈጸመባቸው ከ12 በላይ የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸውን ገልጿል።
የጥናት ቡድኑ ጥናቱ ባለመጠናቀቁ የጅምላ መቃብሩ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል የገለጸው ዩኒቨርሲቲው ሕወሓት በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት የፈጸመውን ግድያና ማፈናቀል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ እየሰራ መሆኑን አመልክቷል።