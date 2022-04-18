በህዝባዊ ውይይቱ የተለዩ የአገልግሎት አሰጣጥ ማነቆችን ለመፍታት ሠራተኛው መትጋት ይጠበቅበታል- ኮሚሽኑ

አዳማ፤ ሚያዝያ 10/2014(ኢዜአ በህዝባዊ ውይይቱ ተለይተው የወጡ የአገልግሎት አሰጣጥ ማነቆዎችን ለመፍታት የመንግስት ሠራተኛው ራሱን ሰጥቶ መተጋት እንደሚጠበቅበት የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ገለጸ።
ኮሚሽኑን ጨምሮ የክልሎችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የሲቪል ሰርቪስ ቢሮዎች ሃላፊዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት የምክክር መድረክ በአዳማ እየተካሄደ ነው።
ምክክሩ በዘርፉ ያለፉት ዘጠኝ ወራት እቅድ አፈጻጸምና በህዝባዊ ውይይቱ ጎልተው የወጡ የአገልግሎት አሰጣጥ ከፍተቶች በቀጣይ ማስተካከል በሚቻልበት ላይ እንደሚያተኩር ተመልክቷል።
በመድረኩ ላይ የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ወይዘሮ ስመኝ ውቤ እንዳሉት ፤ መንግስት ከህዝቡ ጋር ባካሄደው ህዝባዊ ውይይቶች ተለይተው የወጡ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን መፍታት ዋነኛው ሃላፊነት የሠራተኛ ነው።
ይህም የአገልግሎት ሰጪው አካል በሙሉ አቅሙ ራሱን በመስጠትና አገልጋይነት መንፈስ በየተሰማራበት መስክ በመትጋት ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት እንደሚጠበቅበት ገልጸዋል።
በተለይ በአዲስ መልክ የተደራጁ ተቋማት የስራ ምዘናቸውን ተግባራዊ ማድረግ፣ የአገልግሎት አሰጣጥ መንገዳቸውን ማዘመንና በቴክኖሎጂ የተደገፈ ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት ማስቻል ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንና ይህንንም ማስቀጠል ይገባል ነው ያሉት።
በየደረጃው ባሉ ተቋማት አበረታች መሻሻሎች ቢኖሩም ሠራተኛውና አመራሩ ህዝብ የሚጠብቀውን ሃላፊነት ለመወጣት የሚያስችል ቁመና ላይ ገና አለመደረሳቸውን ጠቁመዋል።
የመንግስት ሠራተኛው ተገቢውን የአገልጋይነት ሰብዕና ያልተለበሰ መሆኑ፣ አገልግሎትና ማገልገል ህገ መንግስታዊ መብት ከመሆን ይልቅ በምልጃና በገንዘብ ለመግዛት ህብረተሰቡ የሚገደድበት ደረጃ ላይ መሆኑ፣ ከፍተኛ የስነ ምግባርና የተነሳሽነት ችግር መኖሩን ህዝቡ በምሬት እያነሳ መሆኑን ምክትል ኮሚሽነሯ በማሳያነት ጠቅሰዋል።
በየደረጃው ያለው የመንግስት ሠራተኛ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በሙሉ አቅሙ ርብርብ እንዲያደርግ የሚያስችሉ የጋራ አቅጣጫ ለማስቀመጥ መድረኩ ማስፈለጉንም ተናግረዋል።
በመድረኩ በቀጣይ ሶስት ወራት በየደረጃው ባሉ የዘርፉ ተቋማት ቀጣይ አፈጻጸምን ግልጽ አቅጣጫዎችን ከማስቀመጥ ባለፈ የ2015 በጀት ዓመት የዘርፉ የጋራ እቅድና ግብ ላይ ውይይት እንደሚደረግ ገልጸዋል።
በኮሚሽኑ የእቅድ ዝግጅትና ክትትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ብዙነሽ ቡሽራ በበኩላቸው፤ ባለፉት ዘጠኝ ወራት የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል በተደረጉ ጥረቶች 33 የፌዴራል መንግስት ተቋማት በቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
በዚህም የተገልጋይ ዜጎችን እርካታ ያለበትን ደረጃ ለማረጋገጥ ጥናቶች እየተካሄዱ መሆኑን ጠቅሰው ፤በተለይ በአሁኑ ወቅት በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ማነቆ የሆኑና ቀጣይ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ላይ ርብርብ ማድረግ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የምክክር መድረኩ ለሁለት ቀናት እንደሚቆይ ሪፖርተራችን ከአዳማ ዘግቧል።