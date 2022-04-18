በክልሉ ከ10 ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር የስራ አማራጮች ልየታ ጥናት ሊካሄድ ነው

አዳማ ፤ ሚያዝያ 10/2014(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ከ10 ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር የሚያስችል የስራ አማራጮች ልየታ ጥናት ማስጀመሪያ የመግባቢያ ስምምነት ተፈረመ።
ስምምነቱ የተፈረመው በክልሉ የስራና ክህሎት ቢሮ እና በክልሉ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች መካከል መሆኑ ተገልጿል።
በስምምነቱ መሰረት በክልሉ የሚገኙ ሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችና 36 የፖሊ ቴክኒክ ኮሌጆች በስራ እድል አማራጮች ጥናት፣ በእውቀትና ክህሎት የበቃ የሰው ሃይል ለማፍራት በትብብር እንዲሰሩ የሚያስችል መሆኑንም የኦሮሚያ የስራና ክህሎት ቢሮ ሃላፊ አቶ አህመድ እንዲሪስ ገልጸዋል።
በክልሉ የስራ አጥነት ችግር አሁንም በአሳሳቢ ሁኔታ ያለና በተለመደ አሰራር መፍታት እንደማይቻል የገለጹት ሃላፊው፤ የስራ አማራጮችን በክልሉ ያለንን አቅም በጥናት በመለየት ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር የታቀደ መሆኑን ነው የተናገሩት።
ጥናቱ በቀጣይ ሶሰት ወራት የሚካሄድ መሆኑን የጠቆሙት አቶ አህመድ፤ በቀጣዩ የበጀት ዓመት 2 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ዝግጅት ለማድረግ ጭምር እንደሆነ አስረድተዋል።
ይህንን ጨምሮ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በቀጣዩ አምስት ዓመት ከ10 ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር የሚያስችሉ የስራ አማራጮች ለመለየት የሚካሄድ ጥናት መሆኑን አስታውቀዋል።
ዩኒቨርሲቲዎቹም በጥናትና ምርምር የካበተ ልምድ ያላቸው ከመሆኑም ባለፈ በእውቀት ላይ የተመሰረተ የስራ አማራጮችን ክልሉ ያለውን እምቅ አቅም በጥናት ለይተው እንደሚያቀርቡ ይታመናል ብለዋል።
ለእቅዱ ውጤታማነትም የስራ እድል ፈጠራ ስትራቴጂውን ከኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በአዲስ መልክ በመቅረፅ ለክልሉ መንግስት ምክር ቤት አቅርበው በመጠባበቅ ላይ መሆኑን ጠቁመዋል።
በክልሉ መንግስት አመራርና ሠራተኞች አቅም ግንባታ እንዲሁም በተቋማዊ አሰራር ሪፎርም ላይ በጋራ እየሰሩ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ገረመው ሁሉቃ ናቸው።
ከክልሉ የስራና ክህሎት ቢሮ ጋር በመሆን የስራ እድል ፈጠራ ስትራቴጂን በአዲስ መልክ በመቅረፅ ለክልሉ መንግስት ምክር ቤት እንዲቀርብ ለቢሮው ማስረከባቸውን አረጋግጠው፤ በአሁኑ ወቅት የክልሉን የስራ አማራጮች ለማጥናት የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸውን አስታውቀዋል።