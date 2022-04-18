ኅብረተሰቡ ከበዓሉ ጋር በተያያዘ ድንገተኛ የእሳት አደጋ እንዳይከሰት ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ ቀረበ

ሚያዝያ 10 /2014(ኢዜአ) ኅብረተሰቡ በመጪው የትንሳኤ በዓል ተቀጣጣይ ነገሮችን ሲጠቀም ደንገተኛ የእሳት አደጋ እንዳይከሰት ጥንቃቄ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ።
ኮሚሽኑ ከመጪው የትንሳዔ በዓል ጋር በተያያዘ ኅብረተሰቡ ድንገተኛ የእሳት አደጋዎችን ለመከላከል መወሰድ ስላለበት እርምጃዎች አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
መግለጫውን የሰጡት ኮሚሽነሩ ሰለሞን ፍስሃ፤ በዓሉ ሲከበር ኅብረተሰቡ ከእሳትና ድንገተኛ አደጋ አጋላጭ ነገሮች እንዲጠነቀቅ አሳስበዋል።
ኅብረተሰቡ በበዓሉ ወቅት እንደ ኤሌክትሪክ፣ ከሰል፣ ሻማና ሌሎች ተቀጣጣይ ነገሮችን ሲጠቀም በጥንቃቄ ማከናወን እንዳለበት አመላክተዋል።
የተለያዩ የጥንቃቄ ተግባራትን በመተግበር ኅብረተሰቡ ራሱንና አካባቢውን ከአደጋ መከላከል እንዳለበትም ነው ያሳሰቡት።
አደጋው ከአቅም በላይ ከሆነ ደግሞ በኮሚሽኑ ነጻ የስልክ መስመር 939 በመደወል እርዳታ ማግኘት እንደሚቻል ተናግረዋል።
ባለፉት ዘጠኝ ወራት በከተማዋ 377 ልዩ ልዩ አደጋዎች የተከሰቱ መሆኑን የገለጹት ኮሚሽነር ሰለሞን ከነዚህ መካከል 251 የሚሆኑት የእሳት ቃጠሎዎች ናቸው ብለዋል።
በዘጠኝ ወራት ውስጥ በተከሰቱ አደጋዎች ምክንያት 104 የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን 154 የሚሆኑት ደግሞ ቀላልና ከባድ የመቁሰል አደጋ እንደደረሰባቸው ጠቁመዋል።
በሰዎች ላይ የደረሰው ጉዳት ሲታይ በእሳት ቃጠሎ 13 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል፤ እንደ ጎርፍ ናዳና ወንዝ ውስጥ በመግባት ደግሞ የ91 ሰዎች ህይወት አልፏል ነው ያሉት።
ከሰው ሕይወት በተጨማሪም በበርካታ ንብረት ላይ ውድመት የደረሰ መሆኑን ተናግረዋል።
በአንጻሩ 55 ሰዎች በድንገተኛ አደጋ ሰራተኞች ሊደርስባቸው ከሚችል አደጋ መታደግ ተችሏል ብለዋል።
አብዛኛዎቹ ችግሮች የደረሱት በጥንቃቄ ጉድለት መሆኑን ያነሱት ኮሚሽነሩ ኅብረተሰቡም ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል።
መጪው ወቅት ክረምትም እንደመሆኑ መጠን የጎርፍ አደጋን ለመከላከል የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም ጠቁመዋል።
ለዚህም በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የጎርፍ አደጋ ይከሰትባቸዋል ተብሎ የተገመቱ ሥፍራዎችን በጥናት የመለየትና አደጋውን ለመከላከል ተገቢው ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።