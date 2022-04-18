የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ስርጭትን የቅድመ መከላከልና የህክምና ክትትል የማጠናከር ስራ እየተከናወነ ነው

ሚያዝያ 10 /2014(ኢዜአ) በአገር አቀፍ ደረጃ የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ስርጭትን ቅድመ መከላከልና የህክምና ክትትል የማጠናከር ስራ እየተከናወነ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
በኢትዮጵያ ባለፉት አራት ዓመታት የኤች.አይ.ቪ ኤድስ ስርጭት የቅድመ መከላከል ሥራ መዘናጋት የተስተዋለበት መሆኑ ተገልጿል።
በመሆኑም አሁን ላይ በአገር አቀፍ ደረጃ የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ስርጭትን ቅድመ መከላከልና የህክምና ክትትል የማጠናከር ስራ እየተከናወነ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ፤ በተለይ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ቫይረሱ በደማቸው ያለባቸው ሰዎች እራሳቸውን እንዲያውቁና የህክምና ክትትል እንዲያደርጉ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይም የቅድመ መከላከልና የህክምና ክትትል ሥርዓቱን የማጠናከር ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶታል ብለዋል።
የመድኃኒቱ ውጤታማነትና ከሥርጭት መጠን መቀነስ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ መዘናጋቶች ትኩረትን የሚሹና ከፍተኛ ሥራ የሚጠይቁ መሆናቸውንም አንስተዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ የፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድኃኒት አቅርቦት ችግር እንደሌለ ጠቁመው የጸጥታ ችግር በነበረባቸው አካባቢዎች የተደራሽነት መቆራረጥ አጋጥሞ እንደነበር አስታውሰዋል።
በአሁኑ ወቅት ግን መድኃኒቱ በሁሉም አካባቢዎች ተደራሽ እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በኅብረተሰቡ እየተስተዋለ ያለውን መዘናጋት በማቆም እራስን ከኤች.አይ.ቪ መጠበቅ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ በመሆኑ ጥንቃቄ እንዳይለይ ሲሉ አስገንዝበዋል።
በኢትዮጵያ በየዓመቱ ከ10 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ የሚያዙ ሲሆን፤ አሁን ላይ ከ600 ሺህ በላይ ዜጎች ቫይረሱ ይገኝባቸዋል።
እኤአ እስከ 2020 ድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ 37 ነጥብ 7 ሚሊየን ሰዎች ከኤች.አይ.ቪ ጋር እንደሚኖሩ መረጃዎች ያሳያሉ።
ከእነዚህ መካከልም 36 ሚሊየን የሚሆኑት በጎልማሳ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን፤ 1 ነጥብ 7 ሚሊየኑ ደግሞ ከ0 እስከ 14 ዓመት እድሜ ያላቸው ሕፃናት ናቸው።