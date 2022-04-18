የጮቄ ተፋሰስ የማህብረሰብ ጥብቅ ስፍራ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲያስገኝ እየተሰራ ነው–ባለስልጣኑ

ደብረ ማርቆስ ሚያዚያ 10/2014 (ኢዜአ) በምስራቅ ጎጃም ዞን የሚገኘው የጮቄ የማህብረሰብ ጥብቅ ስፍራን በማልማት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲያስገኝ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል የአካባቢና ደን ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ ።
የጮቄ ተፋሰስ ማህብረሰብ ጥብቅ ስፍራን ወደ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ለማስገባት ከባለድርሻ አካለት ጋር በደብረ ማርቆስ ከተማ ምክክር ተካሂዷል።
በክልሉ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋሁን አለምነህ በመድረኩ ላይ እንዳሉት የጮቄ ተፋሰስን ማልማት በአካበቢው ከአየር ንብረት ተጽኖ የተላቀቀ ኢኮኖሚ ለመገንባት ያግዛል።
በጥብቅ ስፍራነት የተከለለው የጮቄ ተፋሰስ ከ6 ሺህ 24 ሄክታር በላይ ስፋት ያለውና ስድስት ወረዳዎችና 22 ቀበሌዎች የሚያዋስኑት መሆኑን ገልጸዋል።
የጮቄ ተራራ በክልሉ ውስጥ እንደሚገኙት ራስ ዳሽን፣ አቡነ ዮሴፍ፣ ጉናና ሌሎች ተራሮች የብዙ ምንጮች መፍለቂያ በመሆን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ሀብት መሆኑን ተጠቅሷል።
ተፋሰሱን በማልማት፣ በመንከባከብና በመጠበቅ የአካባቢውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ማፋጠን እንደሚገባ ዳይሬክተሩ አስገንዝበዋል።
በውስጡ ያሉ አገር በቀል ደኖች፣ ብርቅዬ የዱር አራዊት፣ አእዋፋትና ሌሎች የተፈጥሮ ሃብቶችን በጥናት በማስደገፍ ለትውልድ ለማስተላለፍ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
የውጭና የአገር ውስጥ ቱሪስቶችንና ተመራማሪዎችን ወደ አካባቢው በመምጣት የሚዝናኑበት የመስህብ ቦታ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ማህበረሰቡ ጥብቅ ስፍራውን በማይነካ መልኩ የተሻሻሉ መኖዎችን በማልማት፣ በእንስሳት ማድለብ ፣በወተት ልማትና ከጎብኞች በሚገኝ ገቢ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል ።
በደብረማርቆስ ዩንቨርስቲ የጮቄ ተፋሰስ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት ዳይሬክተር ዶክተር መግባር
ወንዴ በበኩላቸው ጮቄ የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራን በዘላቂነት ለማልማት የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ይገባል።
ዩንቨርሲቲው ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ጥብቅ ስፍራውን በማይነካ መልኩ ህብረተሰቡን በተለያዩ የኢኮኖሚ አማራጮች ተሳታፊና ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ዩንቨርስቲው ለተራራው ልማት የሚሆን ከ3 ሚሊየን ብር በላይ ወጭ በማድረግ ዲከረንስ የተሰኘ ችግኝ እያስፈላ መሆኑን ጠቁመው ከአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ጋር በመተባበር አንድ ሽህ የአካባቢው አርሶ አደሮችን በንብ ማነብ ማሰማራት መቻሉን አስታውቀዋል።