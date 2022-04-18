በምሥራቅ ወለጋ ዞን ከ3 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ተዘጋጅቷል-ጽህፈት ቤቱ

ሚያዚያ 10/2014 ነቀምቴ /ኢዜአ/ በምሥራቅ ወለጋ ዞን ለመኽር ወቅት የሚያገለግል 3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የተፈጥሮ ማዳበሪያ መዘጋጀቱን የዞኑ የግብርና ጽህፈት ቤት አስታወቀ ፡፡
በጽህፈት ቤቱ የአፈር ለምነት ማሻሻያ ቡድን መሪ አቶ ዓለሙ አስፋው ለኢዜአ እንደገለጹት በአርሶ አደሮች የተዘጋጀው የተፈጥሮ ማዳበሪያ 118 ሺህ 735 ሄክታር መሬት የማልማት አቅም ያለው ነው።
በተጨማሪም ከቨርም ኮምፖስትና ከባዮ ጋዝ ተረፈ ምርት 6ሺህ748 ኩንታል ማዳበረያ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
የተፈጥሮ ማዳበሪያ የአፈር አሲዳማነትን ስለሚቀንስ መሬቱ ለሶስት ተከታታይ ዓመታት ሌላ ማዳበሪያ ሳያስፈልገው ምርት እንደሚሰጥ ቡድን መሪው አስረድተዋል፡፡
አርሶ አደሩ ምንም ወጪ ሳያስፈልገው በአካባቢው ከሚገኙ ከእንስሳት ፍግ፣ ቅጠላ ቅጠሎች፣ አመድና ከተለያዩ ተረፈ ምርቶች ማዘጋጀት የሚችል በመሆኑ ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑን ገልፀዋል።
በተለይም የባዮ ጋዝ ቴክኖሎጂ 70 በመቶ የአፈር ለምነት እንደሚጠብቅ ጠቁመው አርሶ አደሩ በቴክኖሎጂው የኤሌክትሪክ አገልግሎት እየተጠቀመ ምግቡን ከማዘጋጀቱ በተጨማሪ ከተረፈ ምርቱ የተፈጥሮ ማዳበሪያ በማዘጋት ምርትና ምርታማነቱን እያሳደገ መሆኑን አስታውቀዋል ።
ባዮጋዝን ለኤሌክትሪክ እየተጠቀሙና ተረፈ ምርቱን ለማዳበሪያ ዝግጅት እያዋሉ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ በወረዳው የጉዲና ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ገላና መገርሳ ናቸው።