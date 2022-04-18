ሠመራ፤ ሚያዚያ 10/2014 (ኢዜአ) በአፋር ክልል የሠመራ ከተማ አስተዳደር በአካባቢው በህገ-ወጥ መንገድ የተገነቡ ናቸው ያላቸውን 114 ቤቶች እንዲፈርሱ ማደረጉን አስታወቀ።
የአስተዳደሩ ከንቲባ አቶ አብዱ ሙሳ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ህገ- ግንባታው የሠመራ ከተማ ማስተር ፕላን በመተላለፍ የተካሄደ ነው።
ችግር ከዚህም በላይ ሰፍቶ እንዳይመጣ ለማረም ከተማ አስተዳደሩ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን አስረድተዋል።
እስካሁን በተካሄደው እንቅስቃሴ በከተማው በህገ-ወጥ መንገድ በሳጠራ፣ቆሮቆሮ-በቆርቆና በኮንቴነር የተገነቡ 114 ቤቶች እንዲፈርሱ መደረጉን ከንቲባው አስታውቀዋል።
ይህም የከተማው እድገትና ገጽታ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ከማሳደር ባለፈ ድርጊቱ ህገ-ወጥነትን የሚያስፋፋ በመሆኑ ህግን ማስከበር ወሳኝ ነው ብለዋል።
ችግሩን ከመሠረቱ መፍትሄ ለመስጠትም ከህገወጥ ቤቶች ግንባታ ጀርባ የሚገኙ አመራሮችም ሆነ ግለሰቦችን በመለየት በህግ ተጠያቂ እንደሚደረጉ ተናግረዋል።
በከተማው አየተስፋፋ የመጣውን ህገወጥ ግንባታዎችን ከመቆጣጠር አኳያ የከተማ አስተዳደሩ እርምጃውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ከንቲባው ገልጸዋል።
አስተዳደሩ በህገ ወጥ ግንባታዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን አስታወቀ
ሠመራ፤ ሚያዚያ 10/2014 (ኢዜአ) በአፋር ክልል የሠመራ ከተማ አስተዳደር በአካባቢው በህገ-ወጥ መንገድ የተገነቡ ናቸው ያላቸውን 114 ቤቶች እንዲፈርሱ ማደረጉን አስታወቀ።