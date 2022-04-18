በአህመድ ሺዴ የተመራ ልዑክ በዓለም ባንክ ግሩፕና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ዓመታዊ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ዋሺንግተን ዲሲ ገብቷል

ሚያዝያ 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) በገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ የተመራ ልዑካን ቡድን በዓለም ባንክ ግሩፕና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ዓመታዊ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ዋሺንግተን ዲሲ ገብቷል።
አምባሳደር ፍጹም አረጋ ለልዑካን ቡድኑ አቀባበል እንዳደረጉላቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መረጃ ገልጸዋል።
ልዑካን ቡድኑ በስብሰባው ወቅት ለሚኖረው የሁለትዮሽና የባለብዙ መድረክ ምክክሮች የሚያደርገውን ዝግጅት ማጠናቀቁን አመልክተዋል።
ዓመታዊው የዓለም ባንክ ግሩፕና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት(አይ ኤም ኤፍ) ስብስባ “ችግሮችን የመቋቋም አቅም ላይ መዋዕለ ነዋይን ማፍሰስ ተገማች፣ ያልሆኑ ክስተቶችን መቆጣጠር፣ አገራት ወደ ፊት አረንጓዴና ይበልጥ ሁሉን አቀፍ እንዲሆኑ መርዳት” በሚል መሪ ሀሳብ ከዛሬ ጀምሮ ለሰባት ቀናት ይካሄዳል።
ነገ በሚኖረው የስብስባው መርሃ ግብር የዓለም ባንክ ግሩፕ ፕሬዝዳንት ዴቪድ ማልፓስና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጂኦርጂዬቫ ድንገተኛና ያልተገመቱ ክስተቶች ዓለም አቀፍ ምላሽ አሰጣጥ በተመለተ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ዓመታዊ ስብሰባው የአካል ተሳትፎና የበይነ መረብ አማራጭን በማቀላቀል ይካሄዳል።