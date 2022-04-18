ሚያዝያ 10/2014 /ኢዜአ/ የሰው ልጆች የዘመናት ስልጣኔ ምሥክር “ቅርስ”ቅርሶች የሰው ልጅ ግላዊና ማኅበራዊ ሕይወትን ከጀመረበት ዘመን አንስቶ እስከዛሬ ድረስ የሄደባቸውን የማንነት፣ የስልጣኔ ፣ የሕይወት ፍልስፍና፣የሐይማኖት፣የታሪክ ፣የስነ ህንጻና ሀገረ መንግስት ግንባታ፣ የመጓጓዣ መሳሪያዎች ፈጠራና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ምሥክር ሆነው የያዙ አሻራዎች ናቸው።
ሚያዝያ 10 “የአለም ቅርስ ቀን” ተብሎ በአለም ዙርያ የሰው ልጆች የስራና ሃሳብ ውጤት የሆኑ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች የሚታሰቡበት ዕለት ነው።
ዘንድሮም “ቅርስና የአየር ንብረት” በሚል መሪ ቃል በአለም የቅርሶች ጥቅምና እንዴት ተጠብቀው መቆየት እንዳለበቸው እየታሰበ ይከበራል።
በተለይም በአሁኑ ወቅት እጅግ አሳሳቢ በሆነው የአየር ንብረት ሁኔታ ውስጥ ቅርሶች ተጠብቀው እንዴት መቆየት ይችላሉ የሚለው የሚታይ ሲሆን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ስር የተመዘገቡ በ167 ሀገራት የሚገኙ 1155 ቅርሶች ሁኔታ ይዳሰሳል።
እንደ ኒውስ 18 ዘገባ ቀኑ በሚከበርባቸው የተለያዩ የአለማት ክፍሎች ተዳጊ ልጆች የቀደሙ አባቶቻቸው አሻራ ቅርሶችን እንዴት መንከባከብ እንደሚገባቸውና ለዚህ ስራ ውጤት የሆኑ ቀደምቶችን መዘከር እንዳለባቸው ግንዛቤ ይሰጥበታል።
ኢትዮጵያም እልፍ ዘመናትን ያስቆጠሩ፣ የቀደምት ሰዎች መኖሪያ ምስክርና የስልጣኔ ማሳያ የሆኑ ሀይማኖታዊ ተቋማት፣ቤተ መንግስቶች፣ ሀውልቶች፣ዋሻዎች፣በዓላትና የማይዳሰሱ ስርዓቶች አሏት።
ከእነዚህም መካከል ኢትዮጵያ በዩኔስኮ አስራ አንዱን አስመዝግባ ቅርሶቹ በአለም የቱሪስት መዳረሻ ሆነው ከጎብኚዎች ገቢ እየተገኘበት ይገኛል።
ገቢው ሀገራዊ የልማት ግቦችን ከማሳካት ጀምሮ በቅርሶቹ ዙርያ ላሉና ለአስጎብኚ ድርጅቶች እና ለሌሎችም ቋሚ መተዳደርያ መሆኑ አጠይያቂ አይደለም።
ከቅርስ የሚገኘው ገቢ ዘርፈ ብዙ ጥቅም እየሰጠ ቢገኝም በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የሚከሰቱ ጉዳቶች ቅርሶች ላይ የደቀኑት አደጋ ጊዜ የማይሰጥ መፍትሔ ያሻዋል።
ለአብነትም አሸባሪው ህወሃት በአማራ ክልል ላሊበላ አካባቢ ወረራ በፈጸመበት ወቅት በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስትያናት ቅርሶች ላይ ጥፋት እንዳይደርስ ከፍተኛ ርብርብ ሲደረግ ነበር።
በአሸባሪው ወረራ ምክንያት የአካባቢው የቱሪስት እንቅሴቃሰየ በመዳከሙ ሰዎች መቸገራቸው ና ካህናቱ እንዲሰደዱ ማድረጉ በቅርሱ ላይ ከፍተኛ አደጋ ጋርጦበታል።
ለዚህም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተወህዶ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በሁሉም ባንኮች ለቅርሱ ድጋፍ የሚውል የባንክ 0712 የሂሳብ ቁጥር ይፋ አድርገዋል።
ላሊበላንም ሆነ በሌሎችም አካባቢዎች የሚገኙ ቅርሶችን ለመጠበቅ መንግስት ሰፊውን ድርሻ ሲወስድ እያንዳንዱ ዜጋ ደግሞ ዜጋዊ ሃላፊነት አለበት።
ዘንድሮ ለአርባኛ ጊዜ የሚከበረው የአለም ቅርስ ቀን እንደ እ.አ.አ በሚያዝያ 10 ቀን 1982 ዓ.ም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ መከበር የጀመረው።
55