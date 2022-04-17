የአማራ ክልል በ2014/15 ምርት ዘመን 4 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በተለያየ ሰብል ለማልማት አቅዷል

ባህርዳር፣ ሚያዚያ 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአማራ ክልል በ2014/15 ምርት ዘመን 4 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በተለያየ ሰብል በማልማት 143 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ማቀዱን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው ያዘጋጀው የ2014/2015 የመኸር ሰብል ልማት የንቅናቄ መድረክ ዛሬ በባህርዳር ከተማ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ተካሂዷል።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው በወቅቱ እንደገጹት፤ የክልሉን የግብርና ምርታማነት በማሳደግ አርሶ አደሩን በዘላቂነት ከድህነት ለማላቀቅ በቅንጅት እየተሰራ ነው።
ያጋጠመውን የማዳበሪያ እጥረት በመፍታት የግብርና ምርታማነት እንዳይቀንስ ለማስቻል አርሶ አደሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘጋጅቶ እንዲጠቀም ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የልማት ጣቢያ ባለሙያዎች አርሶ አደሩን መደገፍ እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
በብፅግና ፓርቲ የአማራ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሞላ አባቡ በኩላቸው ዕቅዱን ለማሳካት ሁሉም አካላት ተቀናጅቶ መስራት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
የክልሉ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር ተሾመ ዋለ ባቀረቡት ጽሑፍ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችንና አዳዲስ አሰራሮችን በመተግበር ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ጠቁመዋል።
“ራሱን ለህዝብ ጥቅም አሳልፎ መስጠት የሚችል የግብርና ባለሙያ ያስፈልጋል” ያሉት ዶክተር ተሾመ፤ በክልሉ በየቀበሌው የተመደቡ ከ20 ሺህ በላይ የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ለአርሶ አደሩ ተገቢውን ድጋፍና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
የእርሻ ስራቸውን እያከናወኑ እንደሚገኙ የገለጹት የመድረኩ ተሳታፊ አርሶ አደሮች፤ የማዳበሪያ እጥረትን ለመፍታት የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘጋጅተው ለመጠቀም እየጣሩ እንደሆነ ገልጸዋል።
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