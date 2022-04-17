መኢአድ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ የበኩሉን እንደሚወጣ ተናገረ

ሚያዝያ 9 2014(ኢዜአ) የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ደኅንነት ለማረጋገጥ የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ የፓርቲው ፕሬዝዳንት ማሙሸት አማረ ተናገሩ።
የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ፓርቲ 9ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን እያካሄደ ነው።
የፓርቲው ፕሬዝዳንት ማሙሸት አማረ በዚህ ወቅት እንደገለጹት፤ በአገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ያለው የሰላም መደፍረስ ችግር እንዲቀረፍ ፓርቲው የበኩሉን ይወጣል።
እነዚህንም የሠላምና የጸጥታ ችግሮች ለመፍታት ካለምንም ልዩነት በጋራ መሥራት አለብን፤ ለዚህም ፓርቲው ቁርጠኛ መሆኑን ጠቁመው” አገር ከሌለ ሰው መኖር ስለማይችል በጋራ መሥራት አለብን” ሲሉም ተናግረዋል።
በመሆኑም በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በሰውና በንብረት ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለማስቆም ሁሉም ተባብሮ መሥራት ይጠበቅበታል ብለዋል።
መኢአድም በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ደኅንነት ለማረጋገጥ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሥራት የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣና የኢትዮጵያን ሰላም፣ አንድነት፣ እኩልነት፣ ክብርና ነጻነት እንዲረጋገጥ የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ እንሰራለን፤ የፓርቲው አባላትም ይህንኑ ተግባራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል።
ፓርቲው ዛሬ እያካሄደ ባለው ጠቅላላ ጉባዔ የፓርቲውን ፕሬዝዳንት ምርጫ የሚያካሂድ ሲሆን ጎን ለጎንም ጉባኤው የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ፣ አመራር ምርጫ የሚያካሂድ ሲሆን የተሻሻለው የፓርቲው ፕሮግራም ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል።