የአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት በባሌ ዞን ለድርቅ ለተጋለጡ እንስሳት 2ሺህ ቤል እስር ሳር ድጋፍ አደረገ

ጎባ ሚያዝያ 9/2014 (ኢዜአ) የአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት በባሌ ዞን መደ ወላቡ ወረዳ ለድርቅ የተጋለጡ እንስሳትን ለመታደግ 2 ሺህ ቤል እስር ሳር ድጋፍ አደረገ፡፡
የፕሮጄክቱ የባሌ ዞን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ አቶ አዲሱ አስፋው ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት፣ ድጋፉ የተደረገው ለድርቅ የተጋለጡ ወገኖችና እንስሳት ለከፋ ጉዳት እንዳይጋለጡ መንግስት እያደረገ የሚገኘውን ጥረት ለማገዝ ነው፡፡
ለድርቅ ተጋላጭ እንስሳት የተደረገው 2 ሺህ ቤል እስር ሳር ከ500 ሺህ ብር በላይ ግምት እንዳለው ጠቁመው በቀጣይም የህብረተሰቡንና የእንስሳቱን የድርቅ ተጋላጭነት ለመቀነስ ድጋፉ እንደሚደረግ አመላክተዋል ።
በርክክቡ ላይ የተገኙት የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አብረሃም ሀይሌ መንግስት በወረዳው የተከሰተው የድርቅ አደጋ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በመደበኛው የሴፍቲኔት መርሃግብር ከሚያደርገው ድጋፍ በተጓዳኝ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሕዝብና ድርጅቶች የሚያደርጉት የእህልና የእንስሳት መኖ ድጋፍ መቀጠሉንም ጠቅሰዋል፡፡
እስከ አሁን በተደረገ ጥረት ከ20ሺህ ኩንታል በላይ የምግብ እህል ለድርቅ ተጎጂዎች መሰራጨቱን አመልክተዋል፡፡
አፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ በሰብልና እንስሳት መኖ ላይ ከአርሶ አደሩ ጋር እያደረገ ከሚገኘው ምርምር በተጓዳኝ ለመደ ወላቡ ወረዳ ላደረገው የእንስሳት መኖ ድጋፍ አመስግነዋል።