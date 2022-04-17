የአረንጓዴ ዐሻራ የግብርና ምርታማነትን እና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲቻልችግሮችን ለመፍታት ያለመ ነው – ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ

ሚያዚያ 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአረንጓዴ ዐሻራ ጥረታችን የግብርና ምርታማነትን እና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲቻል በርካታና ውስብስብ ችግሮችን ለመፍታት ያለመ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ገለጹ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ እየተደረገ ያለውን የአፈርና ውሃ ጥበቃ እንዲሁም የአረንጓዴ ዐሻራ ጥረትን በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልዕክት አስተላልፈዋል።
በመልዕክታቸው “የአፈርና ውኃ ጥምረት ለግብርና ምርታማነት ወሳኝ ነው” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ፤ “እንደ ሀገር ለውኃ እና ለአፈር አያያዝ አሠራሮቻችን ትኩረት ሰጥተን መሥራት አስፈላጊ ነው” ብለዋል።
በዓለም በውኃ አቅርቦት ማነስና በአፈር መሸርሸር የተነሣ የመሬት መራቆት እየተባባሰ መምጣቱን አውስተው፤ የአረንጓዴ ዐሻራ ጥረታችን የግብርና ምርታማነትን እና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲቻል በርካታና ውስብስብ ችግሮችን ለመፍታት ያለመ ነው ሲሉ ገልጸዋል።
ባለፉት አራት አመታት በኢትዮጵያ በአፈርና ውሃ ጥበቃ እንዲሁም ይህንን በስነ ህይወት ዘዴ ለማስተሳሰር የሚያስችል ስራ ለመስራት የአረንጓዴ ዐሻራ መርሃ ግብር ተነድፎ በየዓመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር የዛፍ ችግኝ በመትከል ስኬታማ ስራ መሰራቱ ይታወሳል።