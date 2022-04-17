“በፍራንኮ ቫሎታ” የሚገቡ የፍጆታ ዕቃዎች የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት አስተዋጽኦ አላቸው

ደሴ ኢዜአ ሚያዚያ 9/2014…”በፍራንኮ ቫሎታ” ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ የተፈቀዱ መሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች የተከሰተውን የኑሮ ውድነት በጊዜያዊነት ለማረጋጋት አስተዋጽኦ አላቸው ሲሉ የወሎ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ምሁራን ገለጹ፡፡
በወሎ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር አቶ ተፈራ ጌታቸው ለኢዜአ እንደገለጹት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ የመጣው የኑሮ ውድነት የህብረተሰቡን የእለት ከእለት ኑሮ እየተፈታተነ ነው፡፡
በተለይ ስግብግብ ነጋዴዎች በምርት ላይ የሚፈጥሩት የዋጋ ጭማሬና ህገ ወጥ ክዘና ኢኮኖሚው እንዲዋዥቅ ከማድረጉ ባለፈ ኑሮ ውድነቱን አባብሶታል ብለዋል።
በጉምሩክ በኩል ያለ ውጭ ምንዛሬ በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ የተፈቀዱ ምርቶች ችግሩን በዘላቂነት ባይፈቱትም ወቅታዊ የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት አይነተኛ ሚና እንዳላቸው አመልክተዋል።
ምርቶች ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ መንግስትና ባለድርሻ አካላት ከፍተኛ ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸውም አስገንዝዋል።
እንደ መምህሩ ገለፃ ይህ የህዝቡን ችግር ለመፍታት የታሰበው ግብ በህገ ወጥ ነጋዴዎች ተጠልፎ ዓላማውን እንዳይስት ማድረግ እንደሚገባም አመልክተዋል።
ያለ ውጭ ምንዛሬ የሚገቡ ምርቶች በነጋዴው በኩል በየቦታው ከሚቀመጡ ይልቅ በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል እስከ ቀበሌ እንዲሰራጩ ማድረግ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የኑሮ ውድነቱን በዘላቂነት ለመፍታትና ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት መተካትና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባም አሳስበዋል፡፡
ሌላው የዩኒቨርሲቲው የኢኮኖሚክስ መምህር አቶ አሊ መሐመድ እንዳሉት ያለ ውጭ ምንዛሬ ፈቃድ እንዲገቡ የተደረጉ መሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች የታለመላቸውን ዓላማ እንዲያሳኩ የሁሉንም ዜጋ ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል ይፈልጋል፡፡
መንግስት የሚስተዋለውን የምርት እጥረትንና የዋጋ ንረትን ለማቃለል መሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች “በፍራንኮ ቫሎታ” ሲያስገባ ጠንካራ ቁጥጥር ካልተደረገ ችግሩን የበለጠ እንዳያባብሰው ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል፡፡
ስለዚህ የሚገቡ ምርቶች በጥንቃቄ ወደ ማህበረሰቡ እስከ ታች ደርሰው ገበያውን ከማረጋጋት ባለፈ የዋጋ ቅናሽም ማሳየት አለባቸው ብለዋል፡፡
የምርቶች መፈቀድ ግን ከወቅታዊ የምርት እጥረትና የኑሮ ውድነት አንጻር ጊዜያዊ የመፍትሄ እርምጃ እንጂ ዘላቂ ስለማይሆን መንግስት በዘላቂ መፍትሄው ላይ ሊያተኩር እንደሚገባ አብራርተዋል።