የአውራ አምባ ማህበረሰብ የወንድማማችነት ጠንካራ እሴት ችግርን ለመፍታት ቁልፍ መሳሪያ ነው – ቢሮው

ባህር ዳር ፤ ሚያዚያ 9/2014(ኢዜአ) “የአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴት የሆነው አንድነትንና ወንድማማችነት አሁን የገጠመንን ችግር ለመፍታት ቁልፍ መሳሪያ ነው” ሲሉ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ አስታወቁ።
“ኑ ጠቃሚ እሴቶቻችን በጋራ እንገንባ” በሚል መሪ ሀሳብ የማህበረሰቡን የ50 ዓመታት የስኬት ጉዞ የሚያሳይ አውደ ጥናት በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል።
በአውደ ጥናቱ መድረክ ላይ የቢሮው ሃላፊ እንደገለጹት፤ የአውራ አምባ ማህበረሰብ እንደ ክልልም ሆነ በሀገር ደረጃ ሊጠቅሙ የሚችሉ የእምቅ እሴቶች ባለቤት ነው።
አሁን ላይ እያጋጠሙ ያሉት ችግሮች ምንጭ በህዝባችን ውስጥ ለዘመናት የዘለቀው የወንድማማችነት፣ የአንድነትና የፍቅር እሴት እየተሸረሸረ መምጣት መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም የማህበረሰቡ እሴት የሆኑትን አንድነት፣ ወንድማማችነትና የጠበቀ ፍቅር በክልልም ሆነ በሀገር ደረጃ አስፍቶ በመተግበር ችግሩን ለማቃለል መጠቀም ይገባል ነው ያሉት።
በተለይም በማህበረሰቡ ዘንድ ባህል የሆነው የሴትና የወንድ እኩልነት፣ የስራ ባህልና አዳዲስ እውቀት የመፈለግ እሴት ድህነትን ለማጥፋት መጠቀም እንደሚገባም አመልክተዋል።
የአውራምባ ማህበረሰብ ለ50 ዓመታት ከግጭት ነጻ የሆነ አኗኗር ያለው፤ ጥቃቅን ችግሮች ቢያጋጥሙም በማህበረሰቡ ባህል መሰረት በመፍታት ሰላምን አጥብቆ የሚሻ መሆኑን ጠቅሰዋል።
አቶ ግዛቸው ፤ የማህበረሰቡን እሴቶች በአግባቡ በመገንዘብ ወደ ሌሎች አካባቢዎች በማስፋት የሚስተዋሉ ችግሮችን ለማቃለል የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ አቶ ጣሂር መሀመድ በበኩላቸው፤ የአውራምባ ማህበረሰብ ያለውን እሴት በመጠቀም የጎብኝዎች መዳረሻ እንዲሆን እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የማይዳሰሰውን የአውራምባ ማህበረሰብ እሴት በተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) እንዲመዘገብ ቢሮው በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል።
የማህበረሰቡ መስራች የክብር ዶክተር ዙምራ ኑሩ እንዳሉት፤ ማህበረሰቡ ከሁሉም በፊት ሰው ይቀድማል ብሎ ሰላምን አጥብቆ የሚሻና ለሰላም በትኩረት የሚሳራ ነው።
50 ዓመታትን ያስቆጠረው የአውራ አምባ ማህበረሰብ ሀብትም ሆነ ሌላው ነገር ሰው በሰላም፣ በፍቅርና በስነ ምግባር በጋራ ከኖረ ይመጣል ብሎ የሚያምን ነው ብለዋል።
አሁን ላይ የአውራምባ ማህበረሰብን እሴቶችን ምሁራን እየተረዱት እንደመጡ ገልጸው፤ በዚህም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በአዲስ አበባ በተካሄደው የ2014 ዓ.ም የአለም የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ማህበረሰቡ ተሸላሚ እንደነበር ያስታወሱት የክብር ዶክተር ዙምራ፤ ይህም ለማህበረሰቡ እድገት አንድ እርምጃ ነው ብለዋል።
በአውደ ጥናት ላይ የክልል የስራ ሃላፊዎች፣ የማህበረሰቡ አባላትና ምሁራን መሳተፋቸውን ኢዜአ ከባህርዳር ዘግቧል።