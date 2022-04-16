በጎርጎራ ገበታለሀገር ፕሮጀክት በተለያዩ መስኮች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ተሰጠ

ጎንደር፣ ሚያዚያ 8/2014(ኢዜአ) በጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በተለያዩ መስኮች ለመሰማራት ከ3 በሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታወቀ፡፡
በመምሪያው የኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ባለሙያ አቶ አምባቸው አናጋው ለኢዜአ እንደገለጹት በጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ የተጀመረው የጎርጎራ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ባለሃብቶችን እየሳበ ነው።
ኢንቨስትመንት ፈቃዱ የተሰጠው በአካባቢው የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም በሆቴል፣ ቱሪዝምና በሌሎች ተያያዥ ዘርፎች ለመሰማራት ጥያቄ ላቀረቡ 104 ባለሀብቶች መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
ፈቃዱ ከተሰጣቸው ውስጥም ወደ 2 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ካፒታል ያስመዘገቡ በውጭ የሚኖሩ 30 ዳያስፖራዎች መሆናቸውን ገልጸዋል።
ባለሙያው እንዳሉት ባለሀብቶቹ ከሆቴልና ቱሪዝም፣ ከሪዞርትና ሎጅ ዘርፎች ባሻገር በአሣ እርባታ፣ በአትክልትና ፍራፍሬ፣ በወተትና ወተት ተዋጽኦ ማቀናበር ሥራዎች የሚሳተፉ ናቸው።
ባለሀብቶቹ ግንባታቸውን አጠናቀው በሙሉ አቅማቸው ወደ ሥራ ሲገቡ ከ24ሺህ ለሚበልጡ ወገኖች ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ እድል እንደሚፈጥሩም አስታውቀዋል።
በአሁኑ ወቅት ለባለሀብቶቹ የግንባታ ቦታ ለመስጠት በኢንቨስትመንት ኮሚቴዎች እየተካሄደ ያለው የፕሮጀክት ግምገማ እየተጠናቀቀ በመሆኑ በቅርቡ ቦታውን መስጠት ይጀመራል ብለዋል።
በጎርጎራ ለሀገር ፕሮጀክት በተለያዩ የልማት ዘርፎች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች 400 ሄክታር ቦታ ከ3ኛ ወገን ነፃ ሆኖ መዘጋጀቱን የምዕራብ ደንቢያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማንዴ ዘሜ ገልጸዋል፡፡
በጎርጎራ ከተማ ለኢንቨስትመንት የተሰጣቸውን ቦታ ላለፉት 11 ዓመታት አጥረው ካስቀመጡ 23 ባለሃብቶች የወሰዱትን ቦታ በማስመለስ ለአልሚ ባለሃብቶች ክፍት ተደርጓል ብለዋል።
የጎርጎራ ከተማን ምቹ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ በጥናት ላይ የተመሰረተ መዋቅራዊ የከተማ ፕላን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ እየተዘጋጀ መሆኑንም አመልክተዋል።
በወተትና ወተት ተዋጽኦ ማቀናበር ለመሰማራት በ187 ሚሊዮን ብር ካፒታል የኢንቨስትመንት ፈቃድ መውሰዳቸውን የ”ሮዚዮን አግሮ ፕሮሰሲንግ ካምፓኒ” አስተባባሪ አቶ ሳሙኤል ውብነህ ገልጸዋል፡፡
ካምፓኒው ተመጋጋቢ በሆኑ በአትክልትና ፍራፍሬ፣ በዶሮ እርባታ፣ በሆቴልና የመዝናኛ ሎጅ ተሰማርቶ ለ600 ወገኖች ቋሚና ጊዚያዊ የሥራ እድል ለመፍጠር እየሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል።
የጎርጎራ ለሀገር ፕሮጀክት የሲቪል ግንባታ ሥራው 90 በመቶ መድረሱን ቀደም ሲል ኢዜአ ዘግቧል።