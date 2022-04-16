በደሴ በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ግንባታቸው የተቋረጡ የልማት ፕሮጀክቶችን ፈጥኖ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው

ደሴ፣ ሚያዚያ 8/2014(ኢዜአ) በደሴ ከተማ ቀደም ሲል ተጀምረው በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ግንባታቸው የተቋረጡ የልማት ፕሮጀክቶችን ፈጥኖ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የከተማው አስተዳደር አስታወቀ፡፡
የደሴ ከተማ ምክር ቤት 4ኛ ዙር 9ኛ ዓመት በ32ኛ መደበኛ ጉባኤው የከተማ አስተዳደሩን የ2014 ዓ.ም የዘጠኝ ወራት የልማትና የመልካም አስተዳደር ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ተወያይቷል።
የከተማው ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ሳሙኤል ሞላልኝ ለጉባኤው ባቀረቡት ሪፖርት እንደጠቀሱት፣ አሸባሪው ህወሓት በከተማው ወረራ በፈጸመበት ወቅት ከፍተኛ ውድመት አድርሷል።
ይሁን እንጂ ከተማው ከወራሪው ቡድን ነፃ ከወጣ በኋላ ከመልሶ ማቋቋም ሥራው ጎን ለጎን በተደረጉ ቅንጅታዊ ጥረቶች የተቋረጡ ልማቶች ዳግም ፈጥነው መጀመራቸውን አስታውቀዋል።
በከተማው ግንባታቸው ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ ተጀምሮ በሽብር ቡድኑ ወረራ ከተቋረጡት የመሰረተ ልማት አውታሮች መካከል ድልድዮች፣ የጠጠርና የአስፋልት መንገዶች፣ የፍሳሽ ማስወገጃ ቦዮች ይገኙባቸዋል።
የመሰረተ ልማት አውታሮቹ ግንባታ በአሁኑ ወቅት የተጀመረ ሲሆን ፈጥኖ ለማጠናቀቅ የግንባታ ሥራው ሌት ተቀን እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የግንባታ ሥራው በጥራት እንዲከናወን ከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊው ክትትልና ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ለምክር ቤቱ አስረድተዋል፡፡
የምክር ቤት አባላትና ህብረተሰቡ ለልማት ስራው የሚያደርጉትን ድጋፍና ክትትል በማጠናከር የድርሻቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል።
ምክትል ከንቲባው እንዳሉት ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከ18 ሺህ ለሚበልጡ ወገኖች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል፣ ከ45 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ ደረቅ ቆሻሻም ከከተማዋ እንዲወገድ ተደርጓል።
የከተማዋን ገቢ በማጠናከር በኩልም በዓመቱ ለመሰብሰብ ከታቀደው 1 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከ404 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰብስቧል ብለዋል።
ህገ-ወጥ ተግባራትን ከመከላከል አንጻርም ከ600 በላይ በህገ-ወጥ መንገድ የተገነቡ ቤቶች እንዲፈርሱ መደረጉንም ጠቅሰዋል።
የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ አህመድ ሙህየ በበኩላቸው ምክር ቤቱ በአሸባሪው ህወሓት ተቋርጠው እንደገና የተጀመሩ የልማት ስራዎች በጥራት እንዲጠናቀቁ ጠንካራ ክትትል፣ድጋፍና ቁጥጥር ያደርጋል ብለዋል።
ዳግም ወደ ልማት የገቡ የልማት ፕሮጀክቶች ፈጥነው እንዲጠናቀቁ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ወይዘሮ ዘይነባ አራጌ በሰጡት አስተያየት ደሴ ከተማ በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት ቢደርስበትም በቅንጅት የሚሰራው የመልሶ ማቋቋምና የመሰረት ልማት ሥራ ጥሩ ጅምር መሆኑን ገልጸዋል።
“ጅምሩን አጠናክሮ በማስቀጠል የህብረተሰቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በየደረጃው መፍታት ያስፈልጋል፤ እኛም እናግዛለን” ብለዋል።