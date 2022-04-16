መገናኛ ብዙሃን ለሰላም ጋዜጠኝነት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል

ሚያዝያ 08/2014(ኢዜአ) መገናኛ ብዙሃን ለሰላም ግንባታ የላቀ አስተዋጽኦ ላለው የሰላም ጋዜጠኝነት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ።
የ”ጉሚ በለል” ውይይት “የሰላም መሰረተ ልማት ግንባታ እና የሚዲያ ሚና“ በሚል መሪ ሀሳብ በኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ዛሬ ተካሂዷል።
መገናኛ ብዙሃን ፋሽኑ ባለፈበት የግጭትና የጦርነት ዘገባ ላይ ማተኮሩን ትተው ለሰላም ግንባታ አስተዋጽኦው ከፍተኛ ለሆነው የሰላም ጋዜጠኝነት ትኩረት ሰጥተው መስራት እንደሚጠበቅባቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች አስገንዝበዋል።
ለውይይቱ የመነሻ ጽሁፍ ያቀረቡት የድሬደዋ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ዶክተር ሮባ ጴጥሮስ እንዳሉት “የምድራችን ጦርነቶች ሁሉ መነሻ የሰው ልጅ አእምሮ በመሆኑ ለሰላምም መነሻው ይኸው ነው”።
የሰላም መሰረተ ልማት ግንባታ ታዲያ “የችግሩን ምንጭ አውቆ በዚያ ላይ መስራት ነው” ያሉት ዶክተር ሮባ፤ በተለይም በሀገራችን ለታየው የሰላም እጦት ሁለት ምንጮች እንዳሉት ነው ያወሱት።
ለሰላም መሰረተ ልማት ግንባታ ሶስት ነጥቦችን እንደ መፍትሔ የጠቆሙት ዶክተር ሮባ፤ እነዚህን የመፍትሔ ሀሳቦች የማስረጽም ይሁን የሚፈለገውን አገራዊ መግባባት ለማምጣት የመገናኛ ብዙሃን በስፋት መስራት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
መገናኛ ብዙሃን በተለይም ፋሽኑ ያለፈበትን የግጭትና የጦርነት ዘገባን ትተው የሰላም ጋዜጠኝነቱን አጥብቀው ሊሰሩበት እንደሚገባም አሳስበዋል።
በሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን እየተስፋፉ በመጡበት ልክ በህግ እየተቃኘ ነው ወይ ሲሉ የጠየቁት ደግሞ ከውይይቱ ተሳታፊ መካከል የኦቢኤን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ አስራት ናቸው።
ሁሉም ሚናውን በኃላፊነት መወጣቱ ላይ ጉድለቶች እንዳሉት ጠቁመው፤ በተለይ በብሔራዊ ምክክሩ ሀገራዊ መግባባትን የመፍጠር ግብ ለማሳካት መገናኛ ብዙሃን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሰቲ የሰላምና ፀጥታ ትምህርት ክፍል የ3ኛ ድግሪ ተማሪ ደበላ ፊጠማ በበኩላቸው መገናኛ ብዙሃን ዋነኛ ሚናቸው እውቀት ለማመንጨት እንጂ የሌላን እውቀት ሪፖርት ማድረግ ብቻ እንዳልሆነ ገልጸዋል።
በእውቀት ላይ ተመስርተው ሰላም መስበክና የሰላም ጋዜጠኝነቱን መተግበር ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ የምትፈልገው የጋዜጠኝነት ዓይነት መሆኑን አመልክተዋል።
ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት በመሆኑ የሰላም መሰረተ ልማት መገንባቱ ላይ መስራት እንደሚገባ ያስገነዘቡት የውይይቱ ተሳታፊዎች በተለይ መገናኛ ብዙሃን አንድነትን በሚያጠናክሩ ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ አሳስበዋል።
“ጉሚ በለል” በክልሉ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የሚዘጋጅና በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና ምሁራን ሃሳብ አስተያየታቸውን በነፃነት የሚገልጹበት ወርሃዊ መድረክ ነው።
“የሰላም መሰረተ ልማት ግንባታ እና የሚዲያ ሚና” በሚል መሪ ሀሳብ በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ዛሬ የተካሄደው 20ኛ ዙር ነው።